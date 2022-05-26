ኅብረተሰቡ የኮሮና ቫይረስ መከላከያ ክትባት ሳይዘናጋ መውሰድ አለበት

ግንቦት 18/2014 (ኢዜአ) ኅብረተሰቡ ለኮሮና ቫይረስ ተጋላጭ እንዳይሆን የወረርሺኙን መከላከያ ክትባት ሳይዘናጋ እንዲወስድ የሃይማኖት አባቶች ጥሪ አቀረቡ።
በአገር አቀፍ ደረጃ ከመጪው ሰኔ ወር ጀምሮ ሦስተኛው ዙር የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ መከላከያ ክትባት ዘመቻ ይካሄዳል።
የክትባት ዘመቻውን አስመልክቶ የጤና ሚኒስቴር ከኢትዮጵያ ኃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ጋር በመሆን የግንዛቤ ማስጨበጫ መርሃ-ግብር አካሂዷል።
የጤና ሚኒስቴር የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ከተከሰተበት ጊዜ ጀምሮ ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን ክትባቱ እንዲዳረስ እየሰራ ነው።
ይህንንም ተከትሎ በኢትዮጵያ እስካሁን 30 በመቶ የሚሆኑ የማኅበረሰብ ክፍል ክትባት ማግኘቱን ነው የጤና ሚኒስቴር መረጃ የሚያመላክተው።
የዓለም ጤና ድርጅት በአንድ አገር የወረርሽኙን ስርጭት ለመግታት ቢያንስ 70 በመቶ የሚሆነው ህዝብ ክትባቱን መውሰድ እንደሚገባው መስፈርት አስቀምጧል።
በኢትዮጵያ ደግሞ ክትባቱን የወሰዱ ዜጎች ቁጥር ከግማሽ በታች መሆኑን ነው መረጃው ያመላከተው።
ለዚህም እንደ ምክንያት የሚጠቀሰው ክትባቱን በበቂ ሁኔታ ለማዳረስ እየተደረገ ባለው ጥረት ውስጥ፣ ስለ ክትባቱ የሚነገሩ አንዳንድ የሃሰት መረጃዎች ተግዳሮት ሲሆኑ ይስተዋላል ተብሏል።
በመድረኩም የኃይማኖት ተቋማቱ ስለ ”ክትባትና ህክምናን መውሰድ ኃይማኖታዊ አስተምህሮቱ ምን ይላል?” በሚል ጽሁፍ የቀረበ ሲሆን በዚህም የትኛውም ኃይማኖት ክትባትን እንዳይወስዱ እንደማይከለክል ተገልጿል።
የአዲስ አበባ ኃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ዋና ጸሃፊ መጋቢ ታምራት አበጋዝ በዚሁ ጊዜ እንደገለጹት፤ ኅብረተሰቡ የኮቪድ- 19 ክትባትን እንዲወስድ የኃይማኖት አባቶች የላቀ ሚናቸውን ሊወጡ ይገባል ብለዋል።
በዚህም የተሳሳቱ ግንዛቤዎችን የሚያሰራጩ ግለሰቦችን በመገሰጽና በማስተማር ኅብረተሰቡ ክትባቱን እንዲወስድ ማድረግ ከኃይማኖት አባቶቹ ይጠበቃል ብለዋል።
በጤና ሚኒስቴር የዘርፈ ብዙ ምላሽ ግብረ ሃይል አባል ዶክተር ቃለአብ ግርማ ፣ በሰኔ ወር መጀመሪያ ለሚሰጠው ሦስተኛው ዙር የኮቪድ -19 ክትባት የሃይማኖት ተቋማት ሚና የጎላ መሆኑን አንስተዋል።
ከተለያዩ ቤተ እምነቶች የተወከሉ የኃይማኖት አባቶቹ በበኩላቸው ክትባቱን ያልወሰዱ ዜጎች እንዲከተቡ በማድረግ ሚናቸውን ለመወጣት ቃል ገብተዋል።
የኃይማኖት አባቶቹ በየትኛው ኃይማኖታዊ አስተምህሮት ክትባትን አትውሰዱ የሚል ክልከላ እንደሌለ ገልጸዋል።
እውቀትንና ጥበብን የሚለግሰው ፈጣሪ በመሆኑ የህክምና ባለሙያዉ የሚሉትን መመሪያ በመስማትና ክትባቱን በመውሰድ ጤናማ ትውልድ ማፍራት እንደሚገባም ጠቁመዋል።
በመሆኑም ”ክትባቱን ያልወሰደ ማንኛውም ዜጋ ክትባቱን እንዲወስድ” ጥሪ አቅርበዋል።