በምስራቅ አፍሪካ ያለውን እምቅ የተፈጥሮ ሃብት በማልማት የቀጣናውን መጥፎ ገጽታ ለመቀየር መስራት ይገባል

ግንቦት 16 ቀን 2014 (ኢዜአ) በምስራቅ አፍሪካ ያለውን እምቅ የተፈጥሮ ሃብትና የጥበብ ማእድ በመጠቀም የቀጣናውን የግጭት፣ ድርቅና አለመረጋጋት መገለጫነት ለመቀየር መስራት እንደሚገባ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ተናገሩ።
የምስራቅ አፍሪካ የባህልና ጥበባት ፌስቲቫል ከሰኔ 7 እስከ 12 ቀን 2014 ዓ.ም በኢትዮጵያ ለማካሄድ እቅድ ተይዟል።
ለእቅዱ ስኬት ድጋፍ (ስፖንሰር) የማፈላለጊያ መርሃ ግብር በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር እና በባህልና ስፖርት ሚኒስቴር አስተባባሪነት በአዲስ አበባ ተካሂዷል።
በመርሃ ግብሩ ላይ በመገኘት መልእክት ያስተላለፉት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን፤ ፌስቲቫሉ በአገራቱ መካከል ያለውን ትስስር ለማጠናከር የጎላ ሚና እንዳለው ገልጸዋል።
የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ መርህ በተጨባጭ እንዲተገበር ለማስቻልም የቀጣናው የባህልና ጥበባት ፌስቲቫል አስፈላጊ መሆኑን አስረድተዋል።
በመሆኑም ለፌስቲቫሉ ስኬት ከመንግስትና ሌሎች ባለድርሻ አካላት በተጨማሪ ሁሉም የሚችለውን ያክል ድጋፍና ትብብር እንዲያደርግ ጥሪ አቅርበዋል።
“ምስራቅ አፍሪካ በግጭት፣ በድርቅና በችግር የሚጠቀስበት ጊዜ ማብቃት አለበት” ያሉት አቶ ደመቀ፤ የካበተ ባህልና እምቅ የተፈጥሮ ሃብቱን በመጠቀም የቀጣናውን መጥፎ ታሪክ ለመቀየር መስራት አለብን ብለዋል።
የምስራቅ አፍሪካ ቀጣና የጥበብ ማእድና የበርካታ ሃብቶች ባለቤት መሆኑን ጠቅሰው ያለውን ሃብት በመጠቀም መጥፎ ገጽታውን ለመቀየር መስራት ይገባል ነው ያሉት።
የፌስቲቫሉ ዋነኛ ዓላማም የምስራቅ አፍሪካ አገራትን የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት በማጠናከር ለስኬት በጋራ ለመስራት መሆኑን ገልጸዋል።
የባህልና ስፖርት ሚኒስትሩ ቀጄላ መርዳሳ፤ የባህልና ጥበባት ትስስር በቀጣናው በኢኮኖሚ አብሮ ለማደግ ያለው ፋይዳ ከፍተኛ በመሆኑ ፌስቲቫሉ ትልቅ ትርጉም አለው ብለዋል።
የአገራቱን ባህል፣ ኪነ ጥበብ እና ትውፊት በአንድ መድረክ ላይ በማቅረብ ሁለንተናዊ ትብብሩን ለማጠናከር ወሳኝ መሆኑንም አብራርተዋል።
በማህበራዊና የኢኮኖሚ ጉዳዮች ጎልቶ ለመውጣት ከጎረቤት አገራት ጋር በቅንጅት መስራት “የምርጫ ጉዳይ ሳይሆን ግዴታ ነው” ሲሉም ተናግረዋል።
በፌስቲቫሉ የሙዚቃ ድግስ፣ የየአገራቱ ባህላዊ አልባሳት፣ የመገልገያ ቁሳቁሶች፣ ፊልሞች፣ የሥነ ስዕል ስራዎች እና ሌሎችም እንደሚቀርቡ ይጠበቃል።
ለፌስቲቫሉ ዝግጀት 45 ሚሊዮን ብር የሚጠይቅ ሲሆን የስፖርታዊ ውድድሮችን ማካሄድን ጨምሮ አውደ ጥናት ይደረጋልም ተብሏል።
ለፌስቲቫሉ ዝግጅት ወጪ የባህልና ስፖርት ሚኒስቴር 12 ሚሊዮን ብር መድቦ እየተንቀሳቀሰ ሲሆን ቀሪውን 33 ሚሊዮን ብር በተለያዩ የድጋፍ አማራጮች ለማሰባሰብ ታስቧል።