ምሁራን በማህበራዊ ሚዲያ ሁኔታዎችን ከመተቸት ባለፈ ወቅታዊ ችግሮችን በመፈተሽ የመፍትሄ ሀሳብ ሊያቀርቡ ይገባል

ባህር ዳር፤ ግንቦት 15 ቀን 2014 (ኢዜአ) የዩኒቨርሲቲ ምሁራን በማህበራዊ ሚዲያ ከመተቸት ባለፈ ወቅታዊ ችግሮችን በመፈተሽ የተደራጀ የመፍትሄ ሀሳብ በማቅረብ ሊያግዙ ይገባል ሲሉ የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ አካዳሚክ ጉዳዮች ምክትል ፕሬዝዳንት ዶክተር እሰይ ከበደ ገለፁ።
የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ማህበራዊ ሳይንስ ትምህርት ክፍል አመታዊ ኮንፈረንስ “ግጭት በኢትዮጵያ ከ2018 ጀምሮ” በሚል መሪ ሃሳብ እየተካሄደ ነው።
ምክትል ፕሬዝዳንት ዶክተር እሰይ ከበደ እንዳሉት አሁን በአገር አቀፍ ደረጃ እየተሰራ ባለው ትልቅ አገራዊ የምክክር መድረክ እንደ ዩኒቨርስቲ ምሁር ማገዝ ይገባል።
በዚም የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ በአገራዊ የምክክር መድረኩ የዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ግንዛቤ እንዲኖረውና እንደ ዜጋ ንቁ ተሳታፊ እንዲሆን ባለ ድርሻ አካላትን ያሳተፉ መድረኮችን በመፍጠር የግንዛቤ ፈጠራ ስራ እየሰራ ነው ብለዋል።
ምሁራን እንደ ሀገር እየተፈጠሩ ላሉ ችግሮች የተደራጀ የመፍትሄ ሃሳብ በማቅረብ ረገድ ከፍተኛ ውስንነቶች እንደሚስተዋሉ ገልጸው ይህን ለማሻሻል መስራት እንደሚገባ አሳስበዋል።
አክለውም ከትችትና ተገቢ ያልሆነ ወገናዊነት የተጠናወተውና አለፍ ሲልም ስነ-ምግባርን የሚተላለፍ ሃሳብ ከመሰንዘር ባሻገር ያሉ ችግሮችን በመፈተሽ የተደራጀ መፍትሄ አቅራቢ መሆን ይገባል ብለዋል።
አገራዊ የምክክር መድረኩ መሰረታዊ የሆኑ መግባባቶችን እንዲፈጥር ታስቦ እየተሰራ መሆኑን የገለጹት ደግሞ የሰላም ሚኒስትር ዴኤታው ዶክተር ስዩም መስፍን ናቸው።
በብዙ መገናኛ ብዙሃን አገራዊ የምክክር መድረኩ ግጭት አፈታት ላይ እንደሚያተኩር ተድርጎ እንደሚገለጽ ጠቅሰው፤ ነገር ግን ብሄራዊ የምክክር መድረኩ ግጭት መፍታት ላይ ሳይሆን መሰረታዊ ጉዳዮች ላይ መግባባት እንዲኖር ይሰራል ብለዋል።
ብሄራዊ የምክክር መድረኩ ብሄራዊ መግባባት ላይ መሰረት በማድረግ ወደ እርቀ ሰላም ለማድረስ የሚሰራ መሆኑን ጠቅሰው፤ ምሁራን ለመድረኩ ስኬታማነት የበኩላቸውን መወጣት እንዳለባቸው አመልክተዋል።
የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የአገሪቱን ወቅታዊ ሁኔታ በሚመጥን አግባብ የተዘጋጀው ኮንፈረስ እንደ ምሁር የሚጠበቅባቸውን እያበረከቱ እንደሆነ ማሳያ ነው ያሉት ደግሞ የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባና የዩኒቨርስቲው የቦርድ አባል ዶክተር ድረስ ሣህሉ ናቸው።
በተለይ የአማራ ክልል ተለዋዋጭ ግጭት የሚበዛበት ክልል በመሆኑ ምሁራን ችግሩን በሚገባ በማጥናት ለቀጣይ የመፍትሄ አካል በማመንጨት ሀላፊነትን መወጣት እንደሚገባ አሳስበዋል።