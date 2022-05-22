ትውልዱ ለአንድነቱና ለሰላም ትኩረት በመስጠት የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት በጋራ እንዲጠብቅ ተጠየቀ

ደሴ ግንቦት 14/2014 (ኢዜአ) —ትውልዱ ለአንድነቱና ለሰላም ትኩረት በመስጠት የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት በጋራ መጠበቅ እንዳለበት የወሎ ዩኒቨርሲቲ አካዳሚክ ጉዳዮች ምክትል ፕሬዝዳንት ዶክተር አወል ሰዒድ አሳሰቡ።
ዩኒቨርሲቲው በመጀመሪያ እና በሁለተኛ ዲግሪ ያሰለጠናቸውን 830 ተማሪዎች ዛሬ አስመርቋል።
በምርቃ ስነ ስርዓቱ ላይ የወሎ ዩኒቨርሲቲ አካዳሚክ ጉዳዮች ምክትል ፕሬዝዳንት ዶክተር አወል ሰዒድ እንዳሉት፣ “ሀገር ለማፍረስ የተነሳው አሸባሪው ህወሓት በዩኒቨርሲቲው ላይ ዝርፊያና ውድመት ፈጽሟል”።
በጥፋት ተግባሩም ከ11 ነጥብ 9 ቢሊዮን ብር በላይ የሚገመት የተቋሙ ሀብት ላይ ጉዳት ቢደርስም በቅንጅት በተሰራው የመልሶ ማቋቋም ስራ ዩኒቨርሲቲው የመማር ማስተማር ስራውን መጀመሩን ተናግረዋል።
በጦርነቱ የመማር ማስተማር ሥራው ቢስተጓጎልም ቅዳሜ እና እሁድ ጭምር የማካካሻ ሥራ በመስራት ዛሬ 830 ተማሪዎችን ለማስመረቅ መቻሉንም አክለዋል።
ከተመራቂዎቹ ውስጥ 106ቱ በሁለተኛ ዲግሪ የተመረቁ መሆናቸውንም አመልክተዋል።
ዩኒቨርሲቲው ከአሸባሪው ህወሓት ወረራ በኋላ በዚህ ዓመት ከ4 ሺህ 400 በላይ ተማሪዎችን በተለያየ መርሃ ግብር ማስመረቁንም ዶክተር አወል አስታውሰዋል።
ተመራቂዎች በዩኒቨርሲቲ ቆይታቸው ያገኙትን እውቀት ተጠቅመው ሀገርና ህዝብን በቅንነትና በታማኝነት እንዲያገለግሉም አሳስበዋል።
“ስራ ጠባቂ ሳይሆን ስራ ፈጣሪ በመሆን ኢኮኖሚውን ማነቃቃት ይጠበቅባቸዋል” ሲሉም መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል።
ዩኒቨርሲቲው ለኢትዮጵያ አንድነትና ዘላቂ ሰላም ከባለድርሻ አካላት ጋር በቅንጅት እየሰራ መሆኑን የጠቆሙት ዶክተር አወል፣ ትውልዱ ከምንጊዜውም በላይ ለአንድቱንና ለሰላሙ ትኩረት በመስጠት የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት በጋራ እንዲጠብቅ አሳስበዋል።
የደሴ ከተማ አስተዳደር ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ አቶ ሳሙኤል ሞላልኝ በበኩላቸው፣ “አሸባሪው ህወሓት ከዚህ በፊት ባደረሰው ሁለንተናዊ ጥፋት ሳይጸጸት ዛሬም ለዳግም ወረራ እየተዘጋጀ በመሆኑ ሁሉም በጋራ መመከት ይኖርበታል” ብለዋል።
“ዳር ድንበሯ ተከብሮ ከአባቶቻችን የተረከብናትን ሉዓላዊት ሀገር መጠበቅ የእኛ ሀላፊነት ነው” ሲሉም አክለዋል።
ወሎ ዩኒቨርሲቲ በአሸባሪው ህወሓት ከደረሰበት ከፍተኛ ውድመት አገግሞ ለዛሬ የተማሪዎች ምርቃ መድረሱ አስደሳች መሆኑን የገለጹት ምክትል ከንቲባው፤ በቀጣይም “በተሻለ እንዲቋቋም ከተማ አስተዳደሩ የድርሻውን ይወጣል” ብለዋል።
የተለያዩ ችግሮችን አልፈው ለዛሬዋ ቀን የደረሱ ምሩቃንም ከሙስናና ብልሹ አሰራር ርቀው ሀገርና ህዝባቸውን በታማኝነት እንዲያገለግሉ አስገንዝበዋል።
ከፍተኛ ውጤት በማምጣት በማዕረግ ከተመረቁት ተማሪዎች መካከል ኡመር ሚፍታህ በሰጠው አስተያየት፤ በኮሮና ቫይረስ እና አሸባሪው ህወሓት በከፈተው ጦርነት ትምህርታቸው ቢስተጓጎልም ችግሩን አልፈው በመመረቃቸው መደሰቱን ገልጿል።
በተማረበት የሕክምና ዘርፍ 3 ነጥብ 98 ውጤት በማምጣት የዋንጫ ተሸላሚ መሆኑን የገለጸው ወጣቱ፣ በሙያው ሀገርና ህዝቡን በቅንነትና በታማኝነት ለማገልገል ዝግጁ መሆኑንም ተናግሯል።
“ለሌሎች መጠቀሚያ ሳንሆን ለትምህርታችን ብቻ ትኩረት በመስጠታችን ለምርቃት ደርሰናል፤ በእዚህም ደስተኛ ነኝ” ያለችው ደግሞ ሌላዋ በሕክምና መስክ 3 ነጥብ 92 ውጤት አምጥታ በማዕረግ የተመረቀችው ኑሃሚን አለማየሁ ናት።
በቀጣይ ለኢትዮጵያ አንድነትና ለሰላም በምትችለው ሁሉ ለመስራት ዝግጁ መሆኗንም ገልጻለች።
በምረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ የተማሪ ወላጆች፣ የተለያዩ ባለ ድርሻ አካላትና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች የተገኙ ሲሆን ከፍተኛ ውጤት ላስመዘገቡ ተመራቂዎች ሽልማት ተሰጥቷል።
ወሎ ዩኒቨርስቲ በአሁኑ ወቅት በተለያዩ ፕሮግራሞች ከ26 ሺህ በላይ ተማሪዎችን ተቀብሎ እያስተማረ ይገኛል።