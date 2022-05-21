ኢትዮጵያዊው ዳያስፓራ ከ1 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ በማድረግ ትምህርት ቤቱን የንጹህ ውሃ ተጠቃሚ አደረጉ

ሐረር፣ ግንቦት 13/2014 (ኢዜአ) ኑሯቸውን በአሜሪካ ክሊቭ ላንድ ያደረጉት ትውልደ ኢትዮጵያዊው አቶ ለማ ጌታቸው በሐረር ከተማ ለሚገኘውን የራስ መኮንን አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤትን ከ 1 ሚሊዮን ብር በሚበልጥ ወጪ የንጹህ ውሃ ተጠቃሚ አደረጉ።
ኢትዮጵያዊው ዳያስፖራው አቶ ለማ ጌታቸው ከ40 ዓመት በፊት በራስ መኮንን አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት መማራቸውን ገልጸዋል።
ሳይማር ያስተማራቸውን ማህበረሰብ 12 ሜትር ጥልቀት ያለው የውሃ ጉድጓድ አስቆፍረው ንጹህ የከርሰ ምድር ውሃ አውጥተው ተጠቃሚ በማድረጋቸው ከፍተኛ ደስታ ተሰምተኛል ብለዋል።
በትምህርት ቤቱ የውሃ ጉድጓድ አስቆፍረው ለአገልግሎት ያበቁት የውሃ ፕሮጀክቱን ለወንድማቸው መታሰቢያ እንዲውል ማድረጋቸውንም ገልጸዋል።
ዳያስፖራው የወጣበትን ህብረተሰብ መለስ ብሎ መመልከትና መደገፍ እንዳለበት አሳስበው፤ በውጭ የሚኖሩ ትውልደ ኢትዮጵያውያን ድጋፍ እንዲያደርጉ ጥሪ አቅርበዋል።
ቀደም ሲል ከሌሎች አካላት ጋር በመተባበር በክልሉ ለሚገኙ ትምህርት ቤቶች ለመማር ማስተማር ሂደቱ አጋዥ የሆኑ የትምህርት መሳሪያዎችን ድጋፍ ማድረጋቸውን አስረድተዋል።
ለትምህርት ቤቶቹ ያደረጉት ድጋፍ 26 ኮምፒውተሮችና ፕሮጀክተሮች መሆናቸውን ገልጸው፤ ድጋፋቸውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉም አረጋግጠዋል።
በሐረር ራስ መኮንን አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት 1ሺህ 465 ተማሪዎች ትምህርታቸውን በመከታተል ላይ መሆናቸውን የትምህርት ቤቱ ርዕሰ መምህር አቶ ሼዙ መሀመድ ገልፀዋል።
በሀረር የንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦት ለህብረተሰቡ እየተዳረሰ ያለው በፈረቃ በመሆኑ እንደልብ ውሀ ለማግኘት ይቸገሩ እንደነበር አስታውሰዋል።
ዳያስፖራው አቶ ለማ ለትምህርት ቤቱ ማህበረስብ ያበረከቱት የውሃ ፕሮጀክት የትምህርት ቤቱን የውሃ አቅርቦት ችግር እንደሚያቃለለው ጠቅሰው፤ ለድጋፉ ምስጋና አቅርበዋል።
የውሀ ፕሮጀክቱ በትምህርት ቤቱ እየተከናወነ ለሚገኘው የተማሪዎች ምገባ መርሃ ግብር አስተዋፅኦው የላቀ መሆኑንም ተናግረዋል።
ትምህርት ቤቱ የቤተ-መጽሐፍ እና የመማሪያ መጽሓፍት ችግር እንዳለበት ገልጸው፤ በውጭ ሀገሮች የሚገኙ ትውልደ ኢትዮጵያውያን ድጋፍ እንዲያደርጉ ጠይቀዋል።