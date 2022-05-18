በደራሼ ልዩ ወረዳ በቅርቡ በተከሰተው ግጭት እጃቸው እንዳለባቸው የተጠረጠሩ ከ300 በላይ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ዋሉ

አርባ ምንጭ፤ ግንቦት 10 ቀን 2014 (ኢዜአ) በደቡብ ክልል ደራሼ ልዩ ወረዳ በቅርቡ በተከሰተዉ ግጭት እጃቸው እንዳለበት የተጠረጠሩ ከ300 በላይ ግለሰቦች በህግ ቁጥጥር ስር መዋላቸውን የደቡብ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ፡፡
የደቡብ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር አለማየሁ ማሞ ዛሬ ለኢዜአ እንዳስታወቁት ከሚያዚያ 18 ቀን 2014 ዓም ጀምሮ በደራሼ ልዩ ወረዳ በታጠቁ ፀረ-ሰላም ሃይሎች የጸጥታ ችግር በመከሰቱ ከፍተኛ የሆነ ሰብአዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ቀውስ ተከስቷል፡፡
ይህን ተከትሎ የአገር መከላከያ ሠራዊት፣ የፌደራል ፖሊስና የደቡብ ክልል ልዩ ሃይል ኮማንድ ፖስት አከባቢዉን ለማረጋጋትና የህግ የበላይነትን ለማረጋገጥ ከህብረተሰቡ ጋር ሲሠራ ቆይቷል፡፡
የወረዳው ህዝብ ከፀጥታ ጥምር ሃይል ጋር ባደረገው ትብብር ለአካባቢው ቀውስ እጃቸው ያለባቸው 316 ተጠርጣሪዎች በህግ ቁጥጥር ሲሆኑ በርካታ የጦር መሣሪያዎችም መያዙን ገልጸዋል፡፡
እንደኮሚሽነሩ ገለጻ በአሁኑ ሰዓት የመንግስት መስሪያ ቤቶች በከፊል ስራ የጀመሩ ሲሆኑ የህዝቡ ማህበራዊ እንቅስቃሴም ወደ ቀድሞው እየተመለሰ ይገኛል፡፡
የአካባቢዉን ሰላም አስተማማኝ ለማድረግና ቀሪ ግለሰቦችን ከነጦር መሣሪያቸው ለመያዝ የአገር ሽማግሌዎችና የሃይማኖት አባቶች ከህዝቡ ጋር በተዋረድ እየመከረ መሆኑን ጠቅሰው በዚህም ጥሩ ውጤት እየታዬ መሆኑን ነው የተናገሩት፡፡
በአካባቢዉ ዘላቂ ሰላም እንዲሰፍን ኮማንድ ፖስቱ ከአካባቢው ማህበረሰብ ጋር አብሮ እንደሚሠራም ኮሚሽነሩ ጠቁመዋል፡፡