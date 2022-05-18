ተከባብሮ በሰላም የመኖር እሴትን ከትውልድ ትውልድ የማስተላለፍ ሚናችንን እንወጣለን -የሃይማኖት አባቶች

ሶዶ፤ ግንቦት 10/2014 (ኢዜአ)፡ ተከባብሮ በሰላም የመኖር እሴትን ከትውልድ ትውልድ የማስተላለፍ ኃላፊነታቸውን እንደሚወጡ አስተያየታቸውን ለኢዜአ የሰጡ የወላይታ ዞን የኃይማኖት አባቶች ተናገሩ።
በዞኑ የወንጌላዊያን አብያተ ክርስቲያናት ሰብሳቢ መጋቢ ጊዮርጊስ ጎአ ”የሰው ልጆች በምንኖረው ሕይወት ውስጥ እጅጉን ከሚያስፈልገን ነገር ዋነኛው ሰላም ነው” ብለዋል።
ሰላም በስምምነትና በአንድነት አብሮ የመኖር መገለጫ መሆኑን ያመላከቱት መጋቢ ጊዮርጊስ፤ ሰላምን ለማጠናከር እየሰሩ መሆኑን ተናግረዋል።
የዞኑ የኃይማኖት ተቋማት ጉባኤ በሰላምና በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ከመምከር ባለፈ ከመንግስትና በየደረጃው ከሚገኘው ህብረተሰብ ጋር በቅርበት እንደሚሰራ አስታውቀዋል።
የተለያዩ ኃይማኖት ተቋማት ህዝቡ ለዘመናት የገነባውን በሰላም የመኖር እሴት ከትውልድ ወደ ትውልድ የማስተላለፍ ሃላፊነታቸውን እየተወጡ መሆኑን ጠቁመዋል።
በዘርፉ የተጀመሩ ጥረቶች ስኬታማ እንዲሆኑ ኃይማኖታዊ አስተምህሮው የሚያዘውን የሰላም ስራ ለምዕመናን በማስረፅ የድርሻቸውን እየተወጡ መሆኑን አመልክተዋል።
የዞኑ እስልምና ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ኃላፊ ሀጂ ናስር የሱፍ በበኩላቸው ሃይማኖታዊ አስተምህሮዎች የሰላም እሴትን በማጠናከርና ግጭቶችን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ያላቸው የአጋዥነት ሚና የላቀ መሆኑን ጠቁመዋል።
ምዕመናን በተለያዩ አጋጣሚዎች የሚከሰቱ ግጭቶችን በላማዊ መንገድ መፍታት በሚችሉባቸው ጉዳዮች ላይ ያተኮረ ትምህርት እየተሰጠ መሆኑን ገልጸዋል።
የህዝቡ የጋራ እሴቶች የሆኑ አብሮነትና አንድነት ለሀገሪቱ ዘላቂ ሰላም ግንባታ የጎላ ድርሻ እንዳላቸው ተናግረዋል።
“ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በሀገሪቱ የተለያዩ ክፍሎች የሚስተዋሉ ግጭቶች ከአብሮነትና ከመዋደድ እሴቶቻችን ያፈነገጡ ተግባራት ናቸው” ያሉት ሀጂ ናስር የመልካም እሴቶች መገለጫ የሆኑ ሃይማኖታዊ አስተምህሮዎችን ማጠናከር ተገቢ መሆኑን አመልክተዋል።
እሴቶቹን በሀይማኖታዊ አስተምህሮዎች የማስቀጠል ኃላፊነታቸውን እንደሚወጡ ሀጂ ናስር ገልጸዋል።
ህብረተሰቡን በሃይማኖታዊ ስነ-ምግባር ማነፅ ለሀገረ ሰላም ግንባታ የጎላ አበርክቶ እንደሚጫወት የገለፁት ደግሞ የካቶሊክ ቤተክርስቲያን የሶዶ ሀገረ ስብከት ተወካይ አባ አበበ ነጋ ናቸው።
የሃይማኖት ተቋማት ለሀገሪቱ ዘላቂ ሰላም የጋራ ርብርብ እንዲያደርጉ አመልክተው፤ የሁሉም የኃይማኖት ተቋማት አስተምህሮዎች የህዝቡን መከባበርና መዋደድ የሚያስቀጥሉ ሊሆኑ እንደሚገባ አሳስበዋል።
“ቤተክርስቲያኗ ለምዕመናን መከባበርና መዋደድን በማስተማር የድርሻዋን እየተወጣች ትገኛለች” ብለዋል።
”ወቅቱ ጠንካራ አንድነት የሚያስፈልግበት መሆኑን የገለጹት አባ አበበ ነጋ፤ ”የመልካም እሴቶች መገለጫ የሆኑ ተግባራትን ማስቀጠል ቀዳሚ ስራችን ነው” ብለዋል።