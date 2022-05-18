የጋምቤላ ክልል የብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ አመራሮች የአቅም ግንባታ ስልጠና ተጀመረ

ግንቦት 10 ቀን 2014 (ኢዜአ) የጋምቤላ ክልል የብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ አመራሮች ‘’አዲስ ፓለቲካዊ እይታ ፣አዲስ ሀገራዊ እመርታ’’ በሚል መሪ ሃሰብ ዛሬ በጋምቤላ ከተማ የአቅም ግንባታ ስልጠና ተጀምሯል።
የክልሉ ርዕሰ መስተዳድርና የብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈፃሚ አባል አቶ ኡሞድ ኡጁሉ በስልጠናው ላይ እንዳሉት ስልጠናው በክህሎትና በልምድ የዳበረና እንደ ሀገር የተጀመረውን የለውጥና የብልጽግና ጉዞ ለማፋጠን የሚያስችል አመራር ለመፍጠር ያለመ ነው ብለዋል።
በክልሉ ከፍተኛ አመራሮች የተጀመረው የአቅም ግንባታ ስልጠና እስከ ወረዳ ለሚገኙ አመራር አካላት ድረስ እንደሚሰጥ ገልጸዋል።
የአቅም ግንባታ ስልጠናው በቀጣይ ለሚከናወኑ የልማትና የመልካም አስተዳደር ስራዎች አቅም የሚፈጥር ስለሆነ ሰልጣኞቹ ስልጠናውን በንቃት እንዲከታተሉ አቶ ኡሞድ አሳስበዋል።
በብልጽግና ፓርቲ የጋምቤላ ክልል ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ላድር ላክባብ በበኩላቸው ስልጠናው ብልሹ አሰራሮችን በመታገል የክልሉን ልማት ማፋጠን የሚያስችል አመራር ለመፍጠር ታሰቢ ያደረገ ነው ብለዋል።
ከዛሬ ጀምሮ ለአምስት ቀናት በሚቆየው ስልጠና ከ200 መቶ በላይ በክልሉ በየደረጃወ የሚገኚ አመራሮች በመሳተፍ ላይ ናቸው።
ሰልጣኞቹ ቆይታ አዲስ ፖለቲካ እይታ አዲስ ሀገራዊ እመርታ፣ በአስር ዓመት የፓርቲና የመንግስት መሪ እቅድ፣ በኮሙኒኬሽ ሚዲያና በብልጽግና ፓርቲ ተቋማዊ ግንባታ ዙሪያ ስልጠና እንደሚሰጥ ከጽህፈት ቤቱ የተገኘው መረጃ ያመለክታል።