በመዲናዋ ለሚገኙ 4 መቶ 30 የፌደራል መንግስት ይዞታዎች የመሬት ይዞታ የማረጋገጫ ካርታ ተዘጋጅቷል

አዲስ አበባ ግንቦት 9/2014 /ኢዜአ/ በአዲስ አበባ ከተማ ከሚገኙ የፌደራል መንግስት የመሬት ይዞታዎች ውስጥ 4 መቶ 30 ለሚሆኑት የመሬት ይዞታ የማረጋገጫ ካርታ ማዘጋጀቱን የፌደራል መሬት ባንክና ልማት ኮርፖሬሽን አስታወቀ።
የኮርፖሬሽኑ ዋና ዳይሬክተር ሌንሳ መኮንን፤ በተለያዩ ድርጅቶችና አካላት ተይዘው የነበሩ የፌደራል መንግስት ይዞታዎችን ወደ መሬት ባንክ በማስገባት የይዞታ የማረጋጋጫ ካርታ እየተሰራላቸው መሆኑን ገልጸዋል።
ይዞታዎችን በዘመናዊ የቴክኖሎጂ አስተዳደር ለመያዝም የ’ካዳስተር ስርዓት’ ተግባራዊ መደረጉን ጠቁመዋል።
በዚህም በመዲናዋ ከሚገኙ የፌደራል መንግስት ይዞታዎች ውስጥ 4 መቶ 30 ለሚሆኑት የመሬት ይዞታ ማረጋገጫ ካርታ እንደተዘጋጀላቸው ነው የተናገሩት።
እስከ በጀት ዓመቱ መጨረሻ ድረስም ተጨማሪ ከ400 በላይ ለሚሆኑ ይዞታዎች የማረጋገጫ ካርታ ለማዘጋጀት እየተሰራ መሆኑን አንስተዋል።
ሂደቱም ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳድር እና ከጂኦ ስፓሻል ኢንስቲትዩት ጋር በቅንጅት እየመራ እንደሚገኝ ተናግረዋል።
የመሬት ይዞታ ካርታ የተዘጋጀላቸውም ከ115 አስከ 500 ሄክታር መሬት ድረስ ስፋት እንዳላቸው ተናግረዋል፡፡
ከዚህ በተጨማሪም ከአዲስ አበባ ውጭ ባሉ አካባቢዎች የሚገኙ የፌደራል መንግስት የመሬት ይዞታዎች መረጃ የማሰባሰብ ስራ እየተከናወነ መሆኑን አመላክተዋል።
ለዓብነትም በጅግጅጋ፣ በሀረር እና ድሬ-ደዋ ከተማ የሚገኙ ይዞታዎችን መረጃ የማጥራትና የልኬት ስራ በሂደት ላይ አንደሚገኝ አስታውቀዋል።
ይዞታዎቹም ምዝገባና ማረጋገጫ ከተሰጣቸው በኋላ ለልማት እንዲውሉ የማድረግ ስራ እየተሰራ መሆኑን ጠቅሰዋል።
የልማት ፍላጎት ማሳያ ሰነድ ካቀረቡ ስድስት አልሚዎች ጋር ውይይት እየተካሄደ እንደሚገኝና ወደ ልማት ስራ እንዲገቡ እየተሰራ መሆኑንም አመላክተዋል።
እስካሁን በቀጥታ ልማት ውስጥ የገቡ ይዞታዎች ባይኖሩም በቀጣይ ግን በትምህርት፣ በጤና፣ በቤት፣ በአገልግሎትና በአይ.ሲ.ቲ ዘርፎች ልማት ላይ እንዲውሉ ለማድረግ ዝግጅት መደረጉን አንስተዋል።
በአዲስ አበባ ከተማ ከ3 ሺህ 700 በላይ ሄክታር የፌደራል መንግስት የመሬት ይዞታ እንደሚገኝም ተገልጿል።