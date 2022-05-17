በበጋ መስኖ ስንዴ በማልማት ለጎረቤት ሀገሮች ጭምር ለመትረፍ በቅንጅት እየተሰራ ነው

ደሴ ግንቦት 6/2014./ኢዜአ/ በበጋ መስኖ ስንዴ በማልማት ከኢትዮጵያ አልፎ ለጎረቤት ሀገሮች ጭምር ለመትረፍ በቅንጅት እየተሰራ መሆኑን የግብርና ሚኒስትር ዑመር ሁሴን አስታወቁ።
በሚኒስተሩ ዑመር ሁሴን የተመራ የፌዴራልና ክልል መንግሥታት የሥራ ኃላፊዎች ቡድን በደቡብ ወሎ ዞን ለጋምቦ ወረዳ በበጋ መስኖ የለማውን የስንዴ ሰብል ጎብኝቷል።
ሚኒስትሩ ዑመር ሁሴን በዚሁ ጊዜ እንደገለጹት ያለንን አቅም ሁሉ ተጠቅመን በበጋ መስኖ ስንዴ በማልማት ከተረጅነትና ድህነት ለመላቀቅ እየተደረገ ላለው ሁሉን አቀፍ ጥረት ስኬት ሁሉም መረባረብ አለበት።
የውጭ ጫናውንም ተቋቁመን የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት ለማስቀጠልና የኅብረተሰቡን የምግብ ዋስትና ለማረጋገጥም አይነተኛ ሚና አለው ብለዋል።
በዚህ ዓመት በበጋ መስኖ ከ660 ሺህ ሄክታር መሬት በላይ መልማቱን ጠቁመው ከ23 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ምርት እንደሚጠበቅ ገልጸዋል።
ልማቱን በተለያዩ አካባቢዎች በማስፋት ከኢትዮጵያ አልፎ በጎረቤት ሀገሮች ያለውን የስንዴ ምርት እጥረት ለመፍታት በቅንጅት እየተሰራ ነውም ብለዋል።
በተለይ በዘርፉ ያሉ የግብዓትና ተዛማጅ ችግሮችን ከክልሎች ጋር በመፍታት የአርሶ አደሩን ህይወት ለመቀየር እንሰራለን ሲሉም በአፅኖት ተናግረዋል።
በሀገሪቱ በ2015 ዓ.ም በጀት ዓመት ከ1 ሚሊዮን ሄክታር መሬት በላይ በበጋ መስኖ ስንዴ ለማልማት ከወዲሁ ቅደመ ዝግጅት መጀመሩንም ሚኒስትሩ አስረድተዋል ።
የአማራ ክልል ግብርና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ኃይለማርያም ከፍያለ በበኩላቸው በክልሉ አሸባሪው ህወሓት የከፈተውን ጦርነት ተቋቁመን ከ41 ሺህ ሄክታር መሬት በላይ በበጋ መስኖ ስንዴ ማልማት መቻሉን ገልፀዋል።
አክለውም ከበጋ መስኖ ስንዴ ልማቱ ከ3 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ምርት እንደሚጠበቅ ጠቁመው የዘንድሮውን ድንቅ ተሞክሮ በማስፋት እንደ ሀገር የተያዘውን እቅድ በጋራ እናሳካለን ብለዋል።
በክልሉ አምና በበጋ መስኖ ስንዴ ካለማነው 1ሺህ ሄክታር ተምረን ዘንድሮ ከ3 ሺህ ሄክታር የሚበልጥ መሬት በመስኖ ስንዴ አልምተናል ያሉት ደግሞ የደቡብ ወሎ ዞን ግብርና መምሪያ ምክትል ኃላፊ አቶ አሊ ሰይድ ናቸው።
እንደ እሳቸው ማብራሪያ ከ120 ሺህ ኩንታል በላይ ምርት እንደሚጠበቅ ጠቁመው ቀጣይ ልማቱን በእጥፍ ለማሳደግ በቅንጅት ቅድመ ዝግጅት እየተደረገ ነው።
ከሰዓት በኋላ በለጋምቦ ወረዳ በበጋ መስኖ የለማውን ስንዴ ጎብኝቶ በወረ ኢሉ ወረዳ ለሚገነባው የግብርና ምርምር ግንባታ ማዕከል መሰረተ ድንጋይ እንደሚቀመጥ ይጠበቃል።
በግብርና ሚኒስተሩ አቶ ዑመር ሁሴን በተመራው የመስክ ጉብኝት የፌዴራልና የአማራ ክልል መንግሥታት ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎችና ባለድርሻ አካላት መሳተፋቸውን ኢዜአ ከስፍራው ዘገቧል።