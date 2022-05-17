ኢትዮጵያ ሱዳን በሀይል የወረረችውን መሬት ለማስመለስ ለሰላም አማራጭ ቅድሚያ ሰጥታ እየሰራች ነው

አዲስ አበባ ግንቦት 9/2014 /ኢዜአ/ ኢትዮጵያ ሱዳን በሀይል የወረረችውን መሬት ለማስመለስ ለሰላም አማራጭ ቅድሚያ ሰጥታ እየሰራች መሆኑን ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ተናገሩ።
ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ይህን ያሉት የሚኒስቴሩን የዘጠኝ ወራት አፈጻጸም ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሲያቀርቡ በጉዳዩ ላይ ለተነሳላቸው ጥያቄ በሰጡበት ምላሸ ነው።
የኢትዮ-ሱዳን የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ስር የሰደደ መሆኑን ጠቅሰው፤ አገራቱ ረዥም ጊዜ ያስቆጠረውን የድንበር ጉዳይ በዘላቂነት ለመፍታት በጋራ ሲሰሩ መቆየታቸውን አስታውሰዋል።
ኢትዮጵያ በሰሜኑ የአገሪቱ አካባቢ ሕግ የማስከበር ዘመቻ ላይ በነበረችበት ወቅት ሱዳን ተከብሮ የቆየውን ድንበር በማለፍ ዜጎችን ያፈናቀለ፣ ሀብትና ንብረት ያወደመ ወረራ መፈጸሟን አስታውሰዋል።
በተጨማሪ በወረራ በያዘቻቸው አካባቢዎች ላይ የጂኦግራፊና ዲሞግራፊ ለውጥ ለማድረግ ፍጹም ተቀባይነት የሌለው ተግባር እየፈጸመች መሆኑን ገልጸዋል።
‘ኢትዮጵያ ችግሩን ለመፍታት የሰላም በር የተሻለ ነው’ በሚል የአፍሪካ ህብረትን ጨምሮ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጉዳዩን ሰንዳ ማቅረቧን ገልጸዋል።
ወረራው በሁለቱ አገራት መካከል ቅራኔ ከመፍጠር አልፎ ሌላ ችግር ሊያስከትል ስለሚችል አሁንም ኢትዮጵያ ለሰላም አማራጭ ቅድሚያ ሰጥታ እየሰራች መሆኑን ተናግረዋል።
ከዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እየተሰጠ ያለው ምላሽ የኢዮጵያን የሰላም አቋም የሚደግፍ ቢሆንም የሱዳንን ወረራ፣ ጠብ አጫሪነትና ኢ-ፍትሃዊነት በግልጽ ከማውገዝ አንጻር ዳተኝነት የተስተዋለበት መሆኑን አንስተዋል።
ኢትየጵያ ጉዳዩ የከፋ ጉዳት ሳያስከትል በሰላማዊ መልክ ዘላቂ መፍተሄ እንዲያገኝ አቋሟ ጠንካራ መሆኑን ገልጸው፤ በኅይል የተወረሩ መሬቶች መመለሳቸው አይቀሬ መሆኑን አረጋገጠዋል።