አገር አቀፍ የሕግ ተርጓሚዎች የግንኙነት መድረክ በመንግስታት ግንኙነት አዋጅ ላይ እየመከረ ነው

አዲስ አበባ ግንቦት 9/2014 /ኢዜአ/ አገር አቀፍ የሕግ ተርጓሚዎች የግንኙነት መድረክ በመንግስታት ግንኙነት አዋጅ ላይ በአዲስ አበባ እየመከረ ነው።
የፌዴሬሽን ምክር ቤት ምክትል አፈ-ጉባኤ ዘሀራ ሁመድን ጨምሮ የፌዴራል እና የክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንቶች በመድረኩ ላይ ተሳትፈዋል።
በአዲስ አበባ እየተካሄደ ያለው አገር አቀፍ የሕግ ተርጓሚዎች የግንኙነት መድረክ በፌዴራልና ክልሎች መንግስታት ግንኙነት አዋጅ ዙሪያም እየመከረ ይገኛል።
በመድረኩ የመንግስታት ግንኙነት አግባብነት፣ አስፈላጊነት እና ጠቀሜታ ዙሪያ ገለጻ ተደርጓል።
በአዋጅ ቁጥር 1231/2013 የተቋቋመውን አገር አቀፍ የሕግ ተርጓሚዎች የግንኙነት መድረክ አስመልክቶም በመድረኩ ተነስቷል።
አገር አቀፍ የሕግ ተርጓሚዎች የግንኙነት መድረክ የህግ ተርጓሚ አካላት ለፍትህ መስፈን እና ለዳኝነት ነፃነት መጎልበት በጎ አስተዋጽኦ የሚኖረው መሆኑ ተመልክቷለ።
የፌዴሬሽን ምክር ቤት የግንኙነት መድረኩ እንዲጠናከር የበኩሉን አስተዋጽኦ እንዲያደርግም ተጠይቋል።
ምክር ቤቱ በመንግስታት መካከል ያለው ግንኙነት እንዲጠናከርና ህዝቡም በሁሉም ዘርፍ ተጠቃሚ እንዲሆን የሚሰራ መሆኑም ተገልጿል።