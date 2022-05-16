በኢትዮጵያ ከሚገኙ ከ650 በላይ የህንድ ኢንቨስተሮች መካከል ከ300 በላይ የሚሆኑት ስራ ጀምረዋል

ግንቦት 08 ቀን 2014 (ኢዜአ) በኢትዮጵያ ከሚገኙ ከ650 በላይ የህንድ ኢንቨስተሮች መካከል ከ300 በላይ የሚሆኑት ስራ መጀመራቸውን በኢትዮጵያ የህንድ አምባሳደር ሽሪን ሮበርት ተናገሩ።
አምባሳደሩ ከሠመራ ዪኒቨርሲቲ አመራርና ማህበረሰብ አባላት እንዲሁም ከህንዳውያና መምህራኖች ጋር ዛሬ ተወያይተዋል።
በውይይቱ ላይ እንደገለጹት፤ ረጅም ጊዜ የቆየውን የኢትዮጵያንና የህንድ ሁለንተናዊ ግንኙነት የበለጠ ለማጠናከር እየተሰራ ይገኛል።
በኢትዮጵያ በኢንቨስትመንት መስክ የተሰማሩ የህንድ ባለሃብቶች ከ75 ሺህ በላይ ለሚሆኑ ሰዎች የስራ ዕድል መፍጠራቸውን የገለጹት አምባሳደር ሽሪን ሮበርት፤ ህንድ በተለያዩ ማህበራዊ፣ ባህላዊና ኢኮኖሚያዊ ልማት መስክ ንቁ ተሳትፎ እያደረገች እንደምትገኝ ገልጸዋል።
የትምህርት ልማት መስኩ ሌላኛዉ የኢትዮ-ህንድ ወሳኝ የግንኙነት መስክ መሆኑን ገልጸው፤ የከፍተኛ ትምህርታቸዉን በህንድ እየተከታተሉ ከሚገኙ በርካታ ኢትዮጵያዉያን ተማሪዎች በተጎዳኝ ህንድ በየአመቱ ለ50 ተማሪዎች ነጻ-የትምህርት ዕድል ትሰጣለች ብለዋል።
በሠመራ ዩኒቨርሲቲ የሚያስተምሩ 80 ህንዳውያን መምህሮችን ጨምሮ በርካታ ህንዳውያን መምህሮች በኢትዮጵያ ውስጥ ባሉ የተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች እያገለገሉ እንደሚገኙ ጠቅሰዋል።
የሠመራ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር መሀመድ ኡስማን በበኩላቸው ህንድ የኢትዮጵያን የትምህርት መስክ በመደገፍ የእውቀትና ቴክኖሎጂ ሽግግር በማድረግ ድጋፍ እያደረገች ትገኛለች ብለዋል።
በሀገሪቱ ዘላቂ ልማት መስክም የማይተካ ሚና እየተጫወተች እንደምትገኝም ገልጸዋል።
ኢትዮጵያን እናልማ፣ እንገንባ፣ እንዘጋጅ