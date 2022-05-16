አካባቢውን ከግጭት ፈጣሪዎች በማፅዳት የልማት ቀጠና ሆኖ እንዲዘልቅ በቅንጅት እንሰራለን–የአዊ ብሄረሰብና የመተከል ዞን አመራሮች

እንጅባራ፣ ግንቦት 8/2014 (ኢዜአ) በህዝቦች መካከል የአብሮነት እሴትን በማጎልበት አካባቢውን ከግጭት ፈጣሪዎች በማጽዳት የልማት ቀጠና ሆኖ እንዲቀጥል በጋራ እንደሚሰሩ የአዊ ብሄረሰብ አስተዳደርና የመተከል ዞኖች አመራሮችና ነዋሪዎች አስታወቁ።
በአማራ ክልል የአዊ ብሄረሰብ አስተዳደርና በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የመተከል ዞኖች የህዝብ ለህዝብ መድረክ በእንጅባራ ከተማ ተካሄዷል።
የመተከል ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ጋሹ ዱጋዝ እንዳሉት ለውጡን ያልተቀበሉ ሀገር አፍራሽ ቡድኖች አካባቢውን የግጭት ማዕከል ለማድረግ ሲጥሩ ይስተዋላል።
በዞኑ ብሄር ብሄረሰቦች ለዘመናት አብረው የኖሩና እየኖሩ ያሉ መቼም ቢሆን የማይለያዩ ህዝቦች መሆናቸውን ገልፀዋል።
ነገር ግን ግጭት ፈጣሪዎች በየጊዜው በሚፈጥሩት አጀንዳ በዜጎች ጉዳት በማድረስና ንብረት በማውደም የልማት ስራዎች እንዳይሰሩ እንቅፋት ሲሆኑ ይስተዋላል ብለዋል።
ህዝብን ከህዝብ የሚያጋጭ ምንም አይነት ምክንያት ባይኖርም በሀገር አፍራሽ አጀንዳ በመጠለፍ ችግር እንደሚከሰት ጠቅሰዋል።
አካባቢው ግዙፍ ሀገራዊ ፕሮጀክቶች የሚሰሩበት በመሆኑ የተረጋጋና ሰላማዊ እንዲሆን በትብብር መስራት ይጠይቃል ብለዋል።
ከውስጥና ከውጭ የተደቀኑ ፈተናዎችን በአሸናፊነት ለመወጣት የህዝቦችን አብሮነት በማጠናከርና ፅንፈኞችን በማጋለጥ ሰላምን በማረጋገጥ የችግር ፈጣሪዎችን ሴራ ማክሸፍ እንደሚቻል አስረድተዋል።
የቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል ምክትል አፈ ጉባኤ ወይዘሮ አለምነሽ ይባስ በበኩላቸው ተቀራርቦና ተነጋግሮ በችግሮቹ ላይ በመስራት የአካባቢውን ሰላም የማይሹ ፅንፈኛ ቡድኖችን ማጋለጥ ይገባል ብለዋል።
አካባቢው ተረጋግቶ ሰላም እንዲሆን የመተከል የተቀናጀ ኮማንድ ፖስት በርካታ ስራዎችን እየሰራ መሆኑን ጠቅሰው፤ የበለጠ ውጤታማ እንዲሆን የሁሉም እገዛ እንደሚያስፈልግ ተናግረዋል።
“በአሸባሪው የህውሓት ቡድን ለዘመናት የተሰሩ የሀሰት ትርክቶች ትውልዱ በታሪክ አረዳድ ችግር ውስጥ እንዲገባ በማድረግ እርስ በርስ እንድንጋጭ መንገድ ከፍቷል “ያሉት ደግሞ የአዊ ብሄረሰብ አስተዳደር ዞን አስተዳዳሪ አቶ እንግዳ ዳኘው ናቸው።
“በመተከል ዞን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ሴረኞች በሚፈጥሩት ችግር ግጭት እንዲፈጠር ከማድረግ ባለፈ ግጭቱ የተራዘመ ጊዜ እንዲወስድ ሲሰሩ ቆይተዋል” ሲሉ ተናግረዋል።
ቀጠናው ከልማት ይልቅ የትርምስ እንዲሆን የሚፈልጉ ቡድኖች የፖለቲካ አሻጥር መሆኑን በመረዳት አካባቢውን ወደ ሰላሙ እንዲመለስ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱ መጠናከር አለበት ብለዋል።
በህዝቦች መካከል ለዘመናት ሳይደበዝዝ የዘለቀውን አብሮነት በማጠናከር አጥፊዎችን ለይቶ በመታገል ቀጠናው የልማት ኮሪደር እንዲሆን አበክረን እንሰራለን ነው ብለዋል።
”ሰላም ከራስ ይጀምራል፤ አሁን እያጋጠመ ያለውን የፅንፈኝነትና አክራሪነትን መጋፈጥና ማስተካከል ይገባናል” ያሉት ደግሞ የአማራ ክልል ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ፋንቱ ተስፋዬ ናቸው።
የሚፈጠሩ ችግሮችን በአግባቡ ተረድቶና በጥበብ ለማለፍ ጥላቻን በመንቅል ወንድማማችነትን ለመትከል መስራት እንደሚገባ ጠቅሰው፤ አካባቢውን በምጣኔ ሃብት ማስተሳሰር እንደሚያስፈልግ አመላክተዋል።
ከመድረኩ ተሳታፊ መካከል ዲያቆን ቶማስ ጎሹ እንዳሉት በአካባቢው በተፈጠረ ግጭት የተከሰተው ጥፋት ሁሉ የሚያሳዝን ድርጊት ነው ብለዋል።
ይህ እየሆነ ያለው በአንዳንድ ራስ ወዳድና ለእኔ ብቻ ከሚሉ ፅንፈኛ ቡድኖች እንደሆነ ጠቅሰው፤ የአካባቢው ዘላቂ ሰላም ለማምጣት ሁላችንም የሰላም አምባሳደር ሆነን ልንሰራ ይገባል ብለዋል።
በእንጅባራ ከተማ ትናንት በተካሄደው የውይይት መድረክ ላይ ከሁለቱ ዞኖች የተውጣጡ አመራሮች፣ የኃይማኖት አባቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎችና ሌሎች የህብረተሰብ ክፍሎች ተሳትፍዋል።