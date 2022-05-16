በብረታ ብረት ዘርፍ በዓመት 230 ሚሊዮን ዶላር ማዳን ተችሏል

ድሬዳዋ/ኢዜአ/ ግንቦት 8/2014. ኢትዮጵያ በብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ንዑስ ዘርፍ በዓመት 230 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር የሚያወጡ ምርቶች በሀገር ውስጥ በማምረት ይወጣ የነበረውን የውጭ ምንዛሬ ማዳን መቻሏን የአምራች ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር ገለጹ።
ዘርፉ ለምጣኔ ኃብቱ ሽግግር ያለውን አስተዋፅኦ ለማሳደግና ያሉ አማራጮችን ለማስተዋወቅ በድሬደዋ ከተማ ከባለሃብቶች ጋር ውይይት ተካሂዷል።
የኢንስቲትዩቱ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ሚልኬሳ ጃግማ እንዳሉት፤ የብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ዘርፍ ለምጣኔ ኃብት መዋቅራዊ ሽግግር ወሳኝ ሚና እያበረከተ ይገኛል።
አሁን በዘርፉ የተፈጠረው አቅም 385 ቢሊዮን ብር ወይም ከ11 ነጥብ 3 ሚሊዮን ቶን በላይ የማምረት አቅም ላይ ተደርሷል ብለዋል።
በዘርፉም ለ156 ሺህ 500 ሰዎች የሥራ ዕድል ከመፍጠር ባሻገር በዓመት በአማካይ 230 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር የሚያወጡ ምርቶች በሀገር ውስጥ በማምረት የውጭ ምንዛሬ ማዳን መቻሉን ተናግረዋል።
እንደ ዶክተር ሚልኬሳ ገለፃ እየታየ ያለው ለውጥና እድገት ለከፍተኛ ኢንዱስትሪዎች መሠረት የሚሆን መደላደል ፈጥሯል።
ከዚህ የበለጠ ትርጉም ያለው ዕድገት ለማስመዝገብ ለጥሬ ዕቃዎች ግብዓት ማሟያ የተፈጠረውን የውጭ ምንዛሬ ችግርን ለማቃለል ርብርብ እየተደረገ መሆኑንም አስረድተዋል።
ዶክተር ሚልኬሳ እንዳሉት ኢንስቲትዩቱ በስራ መሳሪያዎችና በመለዋወጫ ዕቃዎች፣ በኤሌክትሪካልና ኤሌክትሮኒክስ ዘርፎች የተሰማሩ ኢንዱስትሪዎች አቅማቸውን ተጠቅመው ትርጉም ያለው ውጤት እንዲያስመዘግቡ እያገዘ ይገኛል።
ኢንስቲትዩቱ እገዛውን እያደረገ ያለው በሥሩ በተደራጀው የማኑፋክቸሪንግ ቴክኖሎጂ ኢንጂነሪንግና ኢንዱስትሪ ምርምር ልማት ማዕከል በኩል ነው።
ዘርፉን ለሚቀላቀሉ አዲስ ኢንቨስትመንቶች ትኩረት አስፈላጊውን ድጋፍና ትብብር እንደሚያደርግም ገልጸዋል።
ባለሃብቶች በዘርፉ ተሰማርተው የኢኮኖሚ መዋቅራዊ ሽግግሩን በማሳካት ራሳቸውን፣ ሀገራቸውን እንዲጠቅሙም ጠይቀዋል።
የድሬዳዋ አስተዳደር ከንቲባ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ገበየሁ ወጋየሁ በበኩላቸው ድሬዳዋን የምስራቁ የኢንዱስትሪ ኮሪደር ለማድረግ መጠነ ሰፊ ሥራ እየተከናወነ መሆኑን ተናግረዋል፡፡
ድሬዳዋ ለዘርፉ ልማት ምቹ መዳረሻ መሆኗን ገልጸው፤ ለአምራች ኢንዱስትሪዎች አስፈላጊው ድጋፍ እንደሚደረግም አስታውቀዋል።
በውይይቱ ላይ በብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ዘርፍ ያሉ የኢንቨስትመንት አማራጮች ላይ በሚመለከታቸው አካላት ሰፊ ገለፃ ተደርጓል።
በውይይቱ የተሣተፉ ባለሃብቶች በበኩላቸው ዘርፉ ያለውን አቅምና ጥቅሞች በአግባብ መገንዘባቸውን እና በዘርፉ ውስጥ ተሰማርተው ለመስራት ፍላጎት እንዳላቸው ገልፀዋል።
በድሬዳዋ የቆርቆሮ ፋብሪካ በመገንባት ላይ ያሉት አቶ መሐመድ መሐሙድ በበኩላቸው ዘርፉ ድሬዳዋን ከቀድሞው የበለጠ የኢንዱስትሪ ከተማ ለማድረግ የሚያስችል መሆኑን ተናግረዋል።
አቶ መሐመድ አክለውም ይህ ግንዛቤ ለሌሎች ባለሃብቶች በስፋት ማስተዋወቅ ይገባልም ብለዋል፡፡