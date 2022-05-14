ለችግር የተጋለጡ ዜጎችን ለመደገፍ የገቢ ማሰባሰቢያ የሩጫ ውድድር ነገ በድሬዳዋ ይካሄዳል

ድሬዳዋ፣ ግንቦት 6/2014(ኢዜአ) በድሬዳዋ ”ለፍቅር እሮጣለሁ” በሚል መሪ ሃሳብ ለችግር የተጋለጡ ዜጎችን ለመደገፍ የገቢ ማሳበሰቢያ የጎዳና ላይ ሩጫ ነገ እንደሚካሄድ የድሬዳዋ አስተዳደር ወጣቶችና ስፖርት ኮሚሽን አስታወቀ።
የአስተዳደሩ ወጣቶችና ስፖርት ኮሚሽነር ፊራንኦል ቡልቻ በተለይ ለኢዜአ እንደገለጹት፤ዝግጅቱ የድሬዳዋን ህብረ-ብሔራዊ ፍቅርና ዘላቂ ሰላም የሚንፀባረቅበት፤ የስፖርቱ መሠረት ማህበረሰቡ መሆኑን ግንዛቤ የሚፈጥርበት ውድድር ነው፡፡
በውድድሩ የአስተዳደሩ ከፍተኛ አመራሮች፣ ምሁራንና ታዋቂ ግለሰቦች እንደሚሳተፉ ተናግረዋል።
በተጨማሪም ታዋቂዎቹ አትሌቶች ኮማንደር ጌጤ ዋሚና ኮማንደር ፋጡማ ሮባ ጨምሮ ከ100 በላይ አትሌቶች ይሳተፋሉ ብለዋል።
ከውድድሩ የሚገኘው ገቢ አስተዳደሩ በሰው ሰራሽና በተፈጥሮ አደጋ የተጎዱ ዜጎችን ለመደገፍ ለሚያደርገው እንቅስቃሴ እንደሚውል ኮሚሽነሩ አስታውቀዋል፡፡
በአትሌቶች መካከል የ10 ኪሎ ሜትር እንዲሁም ነዋሪዎች የሚያካሂዱት ሩጫ ደግሞ አምስት ኪሎ ሜትር እንደሚሸፍን ገልጸዋል፡፡
የከተማው ነዋሪዎች በውድድሩ መሳተፋቸው በአንድ በኩል የእርስ በርስ ፍቅራቸውንና ግንኙነታቸውን ለማጠናከር፤ በሌላ በኩል ደግሞ ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎችን በመከላከል ጤንነታቸውን ለመጠበቅ ያስችላቸዋል ብለዋል፡፡
ከስፖርት ውድድሩ ጎን ለጎን ታዋቂ አትሌቶችና ባለሃብቶች የድሬዳዋን የኢንቨስትመንት አማራጮች ማስተዋወቂያ ጉብኝት እንደሚያደርጉ ኮሚሽነሩ አመልክተዋል፡፡
የድሬዳዋ አስተዳደር ፖሊስ ጠቅላይ መምሪያ የለውጥ ሥራዎችና የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር ኮማንደር ገመቹ ካቻ ፤ውድድሩ ፍጹም ሰላማዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ ፖሊስ ዝግጅት ማጠናቀቁን አስታውቀዋል፡፡