በድሬዳዋ የሳይንስና የቴክኖሎጂ የፈጠራ ውጤቶችን የሚያበረታታ የውድድር ኤግዚቢሽን ተጀመረ

ድሬዳዋ፣ ግንቦት 06 ቀን 2014 (ኢዜአ) በድሬዳዋ ከተማ የሳይንስና የቴክኖሎጂ የፈጠራ ውጤቶችን የሚያበረታታ የተማሪ እና የመምህራን የሳይንስና የቴክኖሎጂ የፈጠራ የስራ የውድድር ኤግዚቢሽን ተጀመረ።
48 የመንግስትና የግል ትምህርት ቤቶች ለ ሶስት ቀናት የሚያካሂዱትን የሳይንስና የቴክኖሎጂ የፈጠራ ውጤቶች ኤግዚቢሽን የድሬደዋ አስተዳደር ምክር ቤት ምክትል አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ከሪማ አሊ እና የትምህር ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ አቡበከር አዶሽ በጋራ አስጀምረውታል።
የሳይንስና የቴክኖሎጂ የፈጠራ ስራዎች የአገርን ብልፅግና ለማሳካት እና የስራ ፈጠራ ለማመንጨት ወሳኝ ድርሻ አላቸው ያሉት አቶ አቡበከር አዶሽ፤ ትምህርት ቢሮ ተማሪዎች በንድፈ ሃሳብ የቀሰሙትን የሳይንስ ዕውቀት ወደ ተግባር ለውጠው ችግር ፈቺ የምርምር ውጤቶችን እንዲያፈልቁ ያበረታታል ብለዋል።
በእስካሁኑ የማህበረሰቡን ችግሮች የሚያቃልሉ ተስፋ ሰጪ የምርምር ጅምር ስራዎች በመምህራንና በተማሪዎች እየተፈጠሩ መሆኑን ጠቅሰው፤ የምርምር ውጤቶቹ ለልማት እንዲውሉ የተቀናጀ ድጋፍና እገዛ እንደሚያስፈልግ ተናግረዋል።
ከድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ የቴክኖሎጂ ፋክልቲ እና ከድሬዳዋ አስተዳደር የቴክኖሎጂ ኤጀንሲ ጋር በመሆን ፈጠራዎቹ ይበልጥ ለውጤት እንዲበቁ ይሰራል ብለዋል።
የድሬዳዋ አጠቃላይ ሁለተኛና መሰናዶ ትምህርት ቤት የማይክሮ ባዮሎጂ መምህር ኤፍሬም ደምሰው ትምህርት ቤቱ የሰው ዘረ መል (DNA) በቀላሉ የሚለይበት፤ ደመናን በሳይንሳዊ ዘዴ በቀላሉ መፍጠር እንደሚቻል የሚያስገነዝቡ ፈጠራዎችን ለውድድር ማቅረባቸውን ገልጸዋል።
የሳይንስና የቴክኖሎጂ የፈጠራ ውጤቶች ለአገር ዕድገትና ልማት በአግባቡ እንዲውሉ ከሚመለከታቸው የዘርፉ ኩባንያ፣ ተቋማትና ባለሃብቶች ተከታታይ ድጋፍ እና ክትትል ይፈልጋል ብለዋል።
ከወዳደቁ ቁሶች የተለያዩ የቤት ምንጣፎችን የሰራችው የ8ተኛ ክፍል ተማሪ ዕፁብ ድንቅ ያየ ከሚጣሉ ቁሶች ለማህበረሰቡ የሚጠቅሙ መገልገያዎች መፍጠር እንደሚቻል ተናግራለች።
የወዳደቁ ቁሶችን ጥቅም ላይ በማዋል ድሬዳዋ ፅዱና ውብ የመኖሪያ ስፍራ ማድረግ እንደሚቻልም ገልፃለች።
ለሶስት ቀናት በሚዘልቀው ኤግዚቢሽን የተሻለ የፈጠራ ስራ ያፈለቁ ተማሪዎች፣ መምህራን እና ትምህርት ቤቶች የገንዘብ፣ የዋንጫና የሜዳሊያ ተሸላሚ ይሆናሉ።
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