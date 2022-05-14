አሸባሪው ሕወሓት ዳግም ወረራ ለመፈፀም እያደረገ ያለው ዝግጅት ከስህተቱ አለመማሩንና በፀረ- ህዝብነቱ መቀጠሉን የሚያረጋግጥ ነው

ግንቦት 6 ቀን 2014 (ኢዜአ) አሸባሪው ሕወሓት በትግራይ አጎራባች ክልሎች ዳግም ወረራ ለመፈፀም እያደረገ ያለው ዝግጅት ከስህተቱ አለመማሩንና በፀረ- ህዝብነቱ መቀጠሉን የሚያረጋግጥ መሆኑን የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ-ጉባኤ አገኘው ተሻገር ተናገሩ፡፡
ለትግራይ ክልል ሕዝብ ሰብዓዊ እርዳታ ተደራሽ እንዳይሆን አሸባሪ ቡድኑ ለማስተጓጎል የሚያደርገውን ሰብአዊነት የጎደለው ተግባር እንዲያቆም ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጫና እንዲያደርግም ጠይቀዋል።
የምክር ቤቱ አፈ-ጉባኤ አገኘው ተሻገር፤ በወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ከኢዜአ ጋር በነበራቸው ቆይታ አሸባሪው ሕወሓት “እኔ ብቻ የማልመራት ኢትዮጵያ ትፍረስ” ብሎ በመነሳት በሕዝቦች ትግል እውን የሆነውን ለውጥ ለማደናቀፍ እየጣረ መሆኑን ገልጸዋል።
አሸባሪ ቡድኑ ለዳግም ጦርነት በግልጽ እየተዘጋጀ መሆኑን ዓለም አቀፍ ጋዜጠኞች ጭምር እያጋለጡ መሆኑን ጠቅሰው “ኢትዮጵያን ለማፍረስ ሲኦል እወርዳለሁ” የሚል የጥፋት አጀንዳውን ቀጥሎበታል ብለዋል።
አሸባሪው ሕወሓት የሰብአዊ ድጋፍና የግብርና ሥራ እንዳይስተጓጎል መንግስት ያወጀውን የተኩስ አቁም ለዳግም ጥፋት እየተዘጋጀበት መሆኑንም ገልጸዋል።
በአማራ፣አፋርና ትግራይ ክልሎች መንግስት የሰብአዊ ድጋፍ ተደራሽ በማድረግ ላይ ቢሆንም አሸባሪ ቡድኑ በተለያዩ አጋጣሚዎች የማስተጓጎል ተግባር ስለመፈጸሙ ጠቅሰዋል፡፡
ዓለም አቀፍ ድርጅቶችም የተሳለጠ ሰብአዊ ድጋፍ ተደራሽ ማድረግ እንዲችሉ መንግስት በቁርጠኝነት እየሰራ መሆኑን አስረድተዋል።
ይሁን እንጂ አሸባሪው ሕወሓት በትግራይ አጎራባች ክልሎች ዳግም ወረራ ለመፈጸም በዝግጅት ላይ መሆኑን በአደባባይ በመግለፅ ላይ ሲሆን ዓለም አቀፍ ጋዜጠኞች ጭምር እያጋለጡ መሆኑን አቶ አገኘሁ ገልጸዋል።
በመሆኑም የአሸባሪ ቡድኑ እንቅስቃሴ በተደጋጋሚ ከስህተቱ የማይማርና በፀረ-ሕዝብ ተግባሩ መቀጠሉን ማረጋገጫ ነው ብለዋል።
በጦርነቱ በተጎዱ አካባቢዎች ለአርሶ አደሩ የዘርና የማዳበሪያ አቅርቦት ተደራሽ በመደረግ ላይ መሆኑን ጠቁመው፤ በትግራይ አካባቢ ግን ለግብርና ሥራውም ይሁን ለሰብአዊ አቅርቦቱ አሸባሪው ሕወሓት እንቅፋት ሆኖ ቀጥሏል ብለዋል።
አሸባሪው ሕወሓት በትግራይ ከህጻናት እስከ አዛውንት ዜጎችን ለጦርነት እያስገደዳቸው መሆኑን ጠቁመው፤የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ድርጊቱን ሊቃወመውና በግልጽ ሊያወግዘው ይገባል ነው ያሉት።
ለትግራይ ክልል ሕዝብ ሰብአዊ ድጋፍ እንዲደርስ መንግስት እያደረገ ያለውን ጥረትም ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ሊደግፈው ይገባል ብለዋል።
ኢትዮጵያን እናልማ፣እንገንባ፣እንዘጋጅ
ሀገርን በዘላቂነት እናልማ
የፈረሰውን አብልጠን እንገንባ
ለማንኛውም ፈተና እንዘጋጅ