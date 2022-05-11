ሰው በማገት ወንጀል የተከሰሰው ግለሰብ በ11 ዓመት ፅኑ እስራት እንዲቀጣ ተወሰነበት

ጎንደር ፤ ግንቦት 3/2014(ኢዜአ) በማዕከላዊ ጎንደር ዞን ታች አርማጭሆ ወረዳ ሰው በማገት ወንጀል የተከሰሰው ግለሰብ በ11 ዓመት ፅኑ እስራት እንዲቀጣ የተወሰነበት መሆኑን የዞኑ ከፍተኛ ፍርድ ቤት አስተዋቀ፡፡
በወረዳው የኪሻ ቀበሌ ነዋሪ በሆነው ጋሻው አራጋው ማሞ ላይ የቅጣው ውሳኔው የተላለፈው ከሌሎች ለጊዜው ካልተያዙ ግብረ አበሮቹ ጋር በመሆን ለአካለ መጠን ያልደረሰ የ14 ዓመት ዕድሜ ያለው ታዳጊን መጋቢት 9 ቀን 2013 ዓ.ም በማገቱ እንደሆነ ተመልክቷል።
የፍርድ ቤቱ የህዝብ ግንኙነት ባለሙያ ወይዘሮ ማስተዋል ወርቄ ለኢዜአ እንደተናገሩት፤ ግለሰቡ በወረዳው ጭልቂና ቀበሌ አቦ ገዳም አካባቢ የማይገባ ጥቅም ለማግኘት ታዳጊ ወጣቱን ከመኖሪያ ቤቱ ከተኛበት አፍኖ ወደ ጫካ በመውሰድ ጉዳት ማድረሱን በአቃቢ ህግ ምስክሮች ተረጋግጦበታል፡፡
ተከሳሹ ወደ ታጋች ቤተሰቦች ስልክ በመደወል 200 ሺህ ብር ካልከፈላችሁ ልጁን አንለቀውም በማለት ገንዘብ መጠየቁን በአቃቢ ህግ የሰውና የሰነድ ማስረጃ መቅረቡን አስረድተዋል።
ከፍተኛ ፍርድ ቤቱ የተከሳሹን የእምነት ክህደት ቃሉን ሲቀበል ተቃውሞ የለኝም ፤የወንጀል ድርጊቱንም አልፈፀምኩም በማለት ክዶ ተከራክሯል፡፡
ሆኖም በአቃቢ ህግ ማስረጃ ጥፋተኛ ሆኖ በመገኘቱ የቤተሰብ አስተዳዳሪና ከዚህ በፊት የወንጀል ሪከርድ የሌለበት መሆኑን ፍርድ ቤቱ ግምት ውስጥ በማስገባት ትናንት በዋለው የወንጀል ችሎት የቅጣት ውሳኔው እንዳስተላለፈ ወይዘሮ ማስተዋል አስታውቀዋል።