በኢንዱስትሪ ሚኒስትር ደኤታ የተመራ ቡድን የድሬዳዋ የኢንዱስትሪ ልማትን እየጎበኘ ነው

ድሬዳዋ ግንቦት 3/2014(ኢዜአ)በኢንዱስትሪ ሚኒስትር ደኤታ አቶ ታረቀኝ ቡልልታ የተመራ ቡድን በድሬዳዋ የኢንዱስትሪ ልማት እንቅስቃሴን እየጎበኘ ነው።
ቡድኑ እያደረገ ያለው ጉብኝት “ኢትዮጵያ ታምርት”የሚለውን አገር አቀፍ ንቅናቄ መርህ ማሳካትን አላማ ያደረገ ነው።
ጉብኝቱ በተለያዩ ችግሮች ወደ ስራ ያልገቡ ፋብሪካዎች ድጋፍ ተደርጎላቸው ወደ ስራ በማስገባት ምርትና ምርታማነትን በመጨመር የአገሪቱን የብልጽግና ጉዞ ለማሳካት እንደሚያግዝ ተመልክቷል።
ቡድኑ ለስድስት ወራት በብድርና በካፒታል እጥረት ሥራውን አቋርጦ የነበረውንና ችግሩ ተፈቶለት ወደ ስራ የተመለሰውን የድሬዳዋ ጄ ኤፍ ጂ የፕላስቲክ ከረጢት ፋብሪካ ጎብኝቷል።
በተጨማሪም በ5 ነጥብ 4 ቢሊዮን ብር ካፒታል በድሬዳዋ ኢንዱስትሪ መንደር የተገነባውን የድሬድዋ ሞተርስ ኢንዱስትሪ የመኪናና የባለሶስት እግር ታክሲ መገጣጠሚያ ተመልክቷል።
የኢንዱስትሪው ባለቤት ኢንጂነር ታደሰ አድማሱ ያለባቸውን የማምረቻ ስፍራ የይዞታ ማረጋገጫ ፤የውጭ ምንዛሬ እጥረትና በፖሊሲ አተገባበር ላይ ለሚታዩ ክፍተቶች መፍትሄ እንዲፈለግላቸው ጠይቀዋል።
“ከአራት ዓመታት በፊት ወደ ስራ የገባውና ለ2ሺህ 700 ወጣቶችና ነዋሪዎች ስራ የፈጠረው ኢንዱስትሪ ችግሮቹ ከተፈቱለት የውጭ ምንዛሬ በማዳንና ገቢ በማስገኘት እንዲሁም የድሬዳዋ የኢንዱስትሪ ማዕከልነትን በማረጋገጥ አይነተኛ ሚና ይኖረዋልዕ” ብለዋል።
ሚኒስትር ደኤታው በከተማዋ በተለያዩ ችግሮች ስራ ያቋረጡት ኢንዱስትሪዎች ተመልሰው ሥራ በሚጀመሩበት ሁኔታና በወደፊት አቅጣጫዎች ላይ ከሚመለከታቸው የአስተዳደሩና የኢንዱስትሪ ባለቤቶች ጋር እየመከሩ ናቸው።