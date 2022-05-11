‘ኤችአር 6600’ እና ‘ኤስ.3199’ ረቂቅ ሕጎች እንዳይጸድቁ የተጀመሩ ጥረቶች ተጠናክረው ቀጥለዋል

ግንቦት፤3/2014 (ኢዜአ)‘ኤችአር 6600’ እና ኤስ.3199’ ረቂቅ ሕጎች እንዳይጸድቁ መንግሥት ከዳያስፖራ አባላት ጋር በመሆን የሚያከናውናቸውን ተግባራት አጠናክሮ መቀጠሉን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ገለጸ።
የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ለኢዜአ እንደገለጹት፤ ሁለቱ ረቂቅ ሕጎች እንዳይጸድቁ ከጀምሩ አንስቶ በርካታ እንቅስቃሴዎች ሲደረጉ ቆይተዋል።
ይህንንም ተከትሎ ረቂቅ ሕጎቹ ኢትዮጵያን ብቻ ሳይሆን የቀጠናውን ሠላምና ልማት ጭምር አደጋ ላይ የሚጥል መሆኑን ለአሜሪካ ባለሥልጣናት ገለጻ መደረጉን ጠቁመዋል።
በተለይም በችግር ላይ ለሚገኙ የማኅበረሰብ ክፍሎች የሚደረገውን የሰብዓዊ ድጋፍ በማስተጓጎል ሰብዓዊ ቀውሱን እንደሚያጎላው ጭምር ለማስረዳት መሞከሩን ገልጸዋል።
ረቀቅ ሕጎቹ ለበርካታ ዓመታት በወዳጅነት የዘለቀውን የኢትዮጵያና የአሜሪካን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት እንደሚያበላሸውም የማስገንዘብ ሥራም መሠራቱን ነው ያስረዱት።
እነዚህን ተግባራት በዳያስፖራው አባላትና በመንግሥት በኩል መሠራታቸውን ጠቁመው አሁን ላይም ጥረቶቹ ተጠናክረው መቀጠላቸውን አምባሳደር ዲና አብራርተዋል።
የዳያስፖራው አባላቱም የሚያደርገውን ጥረት አሁንም አጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪ አቅርበዋል።
በሌላ በኩል ዓለም አቀፉ ማኅበረሰብና ለጋሽ አገራት ወደ ትግራይም ይሁን ወደ ሌሎቹ ክልሎች የሚያቀርቧቸው የሰብዓዊ ድጋፎች ተጠናረክው መቀጠላቸውን ገልጸዋል።
ያም ሆኖ ዓለም አቀፉ ኅብረተሰብ ከችግሩ ጋር ተመጣጣኝ የሆነ ድጋፍ እያደረገ አለመሆኑን አንስተው፤ የሚደረገው ድጋፍ መጠን ከፍ እንዲል ጥሪ አቅርበዋል።
ኢትዮጵያ ከጎረቤት አገራት ጋር ያላትን ግንኙነት ለማጠናከር በተለይም የአካባቢውን ሰላምና ደኅንነት እንዲሁም ዘላቂ ሰላም ለማረጋገጥ ቁርጠኛ መሆኗን አንስተዋል።
ኢትዮጵያ ከጎረቤት አገራትና ከምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ-መንግሥታት ባለሥልጣን (ኢጋድ) ጋር በጋራ በመሆን የቀጠናውን ሰላምና ኢኮኖሚያዊ ትስስር ለማጠናከር እየሰራች መሆኑን ገልጸዋል።
ከዚህም ጎን ለጎን የጋራ ተጠቃሚነት የሚያረጋገግጡ በርካታ ዘርፈ ብዙ የሁለትዮሽና የባለብዙ ወገን የዲፕሎማሲ እንቅስቃሴዎች እየተደረጉ መሆኑን ነው አምባሳደሩ ያረጋገጡት።