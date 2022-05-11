ለመማር ማስተማሩ ስራ ሰላማዊነት የበኩላችንን እንወጣለን-ተማሪዎች

አርባ ምንጭ፤ ግንቦት፤3/2014 (ኢዜአ)፡ በዩኒቨርስቲ ቆይታችን ከተለያዩ አፍራሽ አጀንዳዎች በመራቅ ለመማር ማስተማሩ ስራ ሰላማዊነት የበኩላችንን እንወጣለን ስሉ የአርባ ምጭ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች አስታወቁ።
ኢዜአ ያነጋገራቸው የአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ነባርና አዲስ ገቢ ተማሪዎች እንደገለጹት ከተለያዩ አፍራሽ አጀንዳዎች በመራቅ ለመማር ማስተማሩ ስራ ሰላማዊነት የበኩላቸውን እንደሚወጡ ጠቁመዋል።
ከተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች እንደመምጣታቸው በቆይታቸው የብዝሃ ባህሎችን መስተጋብር በማጎልበት አብሮነታቸውን እንደሚያጎለብቱ ተናግረዋል።
አስተያየታቸውን ከሰጡት መካከል የኤሌክትሪካል እና ኮምፒዩተር ምህንድስና 5ኛ ዓመት ተማሪ የሆነው ዼጥሮስ ሐሮ ለመማር ማስተማር ሥራው ሰላማዊነት የእያንዳንዱ ተማሪ ድርሻ ወሳኝ መሆኑን አመልክቷል።
”እኛ የከፍተኛ ትምህርት ተቋም ተማሪዎች ማገናዘብና ለሀገር ማሰብ የምንችልበት ደረጃ ላይ የምንገኝ በመሆኑ የሰላምን ጥቅም ጠንቅቀን እንረዳለን” ብሏል።
”ሰላማችንን የምናስጠብቀው እኛው ራሳችን ነን” ያለው ተማሪ ዼጥሮስ “ከመጣንበት ዓላማ ውጭ ለማንም አካል ድብቅ አጀንዳ ተገዥ መሆን አይገባንም” ብሏል፡፡
“ለጽንፈኛና ፀረ-ሰላም ሃይሎች ሰለባ ሳንሆን የመማር ማስተማር ስራው ተጠናክሮ እንዲቀጥል የሚጠበቅብንን እንወጣለን” ሲል አክሏል።
አርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ በጋሞ አባቶች ስርዓት ተኮትኩተው ያደጉ የህብረተሰብ ክፍሎች የሚገኙበት መሆኑን የጠቀሰው ተማሪው፤ ይሄም ችግሮች በሰላማዊ መንገድ የሚፈቱበትንና አብሮነትን ማጎልበት የሚችልበትን ግንዛቤ ማስጨበጥ እንዳስቻለው ጠቅሷል፡፡
“የመጣንበትን ዓላማ በሰላማዊ መንገድ ከማሳካት ውጭ አጀንዳ ሊኖረን አይገባም” ያለችው ደግሞ በዩኒቨርሲቲው የ4ኛ ዓመት ሶፍት ዌር ምንድስና ተማሪና የተማሪዎች ህብረት ምክትል ፕሬዚዳንት ምህረት ተካልኝ ናት፡፡
የከፍተኛ ትምርት ተቋም ከተለያዩ አካባቢዎች የመጡ ኢትዮጵያዊያን በጋራ የሚኖሩበት መሆኑን የገለጸችው ተማሪ ምህረት፤ “በመከባበር፣ በመቻቻልና በመፋቀር የብዝሃነታችን ውበት ማንፀባረቅ ይገባናል” ብላለች ፡፡
”ኢትዮጵያ የጋራ ሀገራችን እንደመሆኗ መጠን ሰላሟን የማስጠበቅ ግደታ አለብን” ያለችው ተማሪ ምህረት ይህም ሀገርና ህዝብን ተጠቃሚ የሚያደርግ መሆኑን ገልጻለች ፡፡
“ከፍተኛ የትምህርት ተቋም የሰመረ ነጋችን የሚሰራበት ቦታ ነው” የመማር ማስተማ ስራው ጤናማ ሆኖ እንዲካሄድ ከራስ ጀምሮ ተምሳሌት በመሆን የድርሻችንን ልንወጣ ይገባል ” ብላለች ፡፡
ከወላይታ ዞን ዘንድሮ በአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ የተመደበው ተማሪ ጉኖ አልታዬ በበኩሉ “የመጣሁበትን ዓላማ ማሳካት የምችለው ሰላም ሲኖር ብቻ በመሆኑ ለመማር ማስተማር ስራው ሰላማዊነት የበኩሌን እወጣለሁ” ብሏል፡፡
“በጋራ ሰላማችን በመጠበቅ ዓላማችንን እናሳካለን” ያለው ተማሪ ጎኖ፤ ”ወላጆቻችንንም ከስጋት እንታደጋለን” ሲል አስታውቋል፡፡