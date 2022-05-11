ኢትዮጵያና ፈረንሣይ ሁሉን አቀፍ ግንኙነት የተጀመረበት 125 ዓመት ይከበራል

ድሬዳዋ ግንቦት 3/2014 /ኢዜአ/ ፈረንሣይና ኢትዮጵያ ሁሉን አቀፍ ግንኙነት የጀመሩበት 125ተኛው ዓመት ዘንድሮ እንደሚከበር በኢትዮጵያ የፈረንሣይ ኢምባሲ አስታወቀ።
በኢትዮጵያ አምባሳደር የፈረንሣይ ተወካይና በኢምባሲው ምክትል አምባሳደር ሚስተር ክላውዴ ቤልቪን ከ120 ዓመት በፊት በፈረንሣይ መንግሥት ድጋፍ የተቋቋመውን የድሬዳዋ የምድር ባቡር ጣቢያን የሥራ እንቅስቃሴ ጎብኝተዋል፡፡
ከጉብኝታቸው በኋላ ከአስተዳደሩ በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የድሬዳዋ ምክር ቤት ቋሚ ተጠሪ አቶ ኢብራሂም ዩሱፍ ጋር በተለያዩ ጉዳዮች ላይ መክረዋል።
በዚሁ ጊዜ ሚስተር ክላውዴ ቤልቪን እንዳሉት ዘንድሮ ኢትዮጵያና ፈረንሣይ ሁሉን አቀፍ ግንኙነት የተጀመረበት 125ኛ ዓመት በአዲስ አበባና በድሬዳዋ ከተሞች በድምቀት ይከበራል፡፡
በዓሉ ሁለቱ ሀገሮች በኢኮኖሚ፣ በማህበራዊ፣ በባህላዊ ዘርፍ እና በሕዝብ ለሕዝብ ያላቸውን ግንኙነት ይበልጥ የሚያጠናክሩበት ይሆናል ብለዋል፡፡
በዓሉ በድሬዳዋ ከተማ እየተደረገ ያለውን የልማት እንቅስቃሴ ለማጠናከርና እንደ አዲስ ሥራ የጀመረውን የጥንቱን ባቡር በዘመናዊ ቴክኖሎጂ የሚደገፍበት መንገድ ይፈጠራል ብለዋል፡፡
በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የድሬዳዋ ምክር ቤት ቋሚ ተጠሪው አቶ ኢብራሂም ዩሱፍ በበኩላቸው ኢትዮጵያና ፈረንሣይ አንድ ክፍለ ዘመን የተሻገረ ጠንካራና ሁለንተናዊ ትስስር ያላቸውን ሀገሮች መሆናቸውን ተናግረዋል፡፡
በድሬዳዋ በርካታ የፈረንሣይ ዜጎች ይኖሩ እንደነበር ገልጸው በኢትዮጵያ ቀደምት ትምህርት ቤት ከሚባሉት መካከል በ1908 ዓ.ም. የተመሠረተው ኢትዮ-አሊያንስ ፍራንሴሶ ትምህርት ቤት ተጠቃሽ ነው ብለዋል፡፡
ይህን ታሪካዊ ግንኙነት ለማጠናከር ድሬዳዋ ከፈረንሣይ ቪለርቫን ከተማ ጋር የእህትማማችነት ስምምነት ከፈረመች ወዲህ በቱሪዝም፣ በትምህርት፣ በቴክኖሎጂ፣ በከተማ ፕላን ፣ በውሃ ልማት የሚደረገው ድጋፍ ይበልጥ መጠናከሩን አስታውሰዋል፡፡
ግንኙነቱን ለማጠናከር በሚቀጥለው ወር በድሬዳዋ አስተደደር ከንቲባ ከድር ጁሃር የሚመራ የአስተዳደሩ የሥራ ኃላፊዎች በፈረንሣይ ቪለርቫን የሥራ ጉብኝት እንደሚያደርግም ተናግረዋል፡፡
የባቡር ጣቢያውን መጎብኘት እንደ አዲስ ወደ ስራ ለገባው የድሬዳዋ ምድር ባቡር ድርጅት ይበልጥ መነቃቃት የሚፈጥርና ውጤታማ ለመሆን ያበረታታል ያሉት ደግሞ የድሬደዋ ምድር ባቡር ዋና ሥራ አስኪያጅ አቶ አየለ ወልደዮሐንስ ናቸው፡፡
የድሬዳዋ አስተዳደር በኢትዮጵያ ለፈረንሣይ አምባሳደርና ለተወካዩ ሚስተር ክላውዴ ቤልቪን የምስራቅ የሀገሪቱ ክፍል መገለጫ የሆኑ ባህላዊ አልባሳትን አበርክተዋል፡፡