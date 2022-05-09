የአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ የተለያዩ የምርምር ውጤቶቹን ለገበያ ሊያቀርብ ነው

ግንቦት 01 ቀን 2014 (ኢዜአ) የአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ የተለያዩ የምርምር ውጤቶቹን ለገበያ ሊያቀርብ መሆኑን አስታወቀ።
ዩኒቨርሲቲው ‘ፈጠራ፣ ቴክኖሎጂና ሳይንስ ለኢንዱስትሪዎች’ በሚል መሪ ሃሳብ ምሁራንና የመንግስት የስራ ሃላፊዎች የተሳተፉበት የውይይት መድረክ እያካሄደ ነው።
በጉባኤው ኢንዱስትሪዎች ያሉባቸው ችግሮች፣ የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ማሳደግ ላይ ትኩረት ያደረጉ የጥናት ውጤቶችም የሚቀርቡ መሆኑ ታውቋል።
በመድረኩ ላይ የተገኙት የውኃና ኢነርጂ ሚኒስትሩ ዶክተር ሀብታሙ ኢተፋ ኢትዮጵያን ከኢኮኖሚ ጥገኝነት ለማላቀቅ በምግብ ራስን መቻል ቁልፍ ጉዳይ ሆኖ መሰራት እንዳለበት አስገንዝበዋል።
ለዚህ ደግሞ ኢንዱስትሪዎች በብዛትና በጥራት እንዲያመርቱ ማድረግ እንደሚገባ ጠቅሰው፤ ከምርምር ተቋማትና ከዩኒቨርሲቲዎች ጋር በቅንጅት መስራት አስፈላጊ መሆኑን አብራርተዋል።
በኃይል አቅርቦት፣ በሰው ሰራሽ አስተውሎትና ዲጂታል አሰራርን በመከተል ከዓለም ጋር አብሮ ለመጓዝ ሁሉን አቀፍ ጥረት ይጠይቃል ብለዋል።
በተለይ ለኢንዱስትሪዎች ግብዓት የሚሆኑ የፈጠራ ውጤቶች እንዲበዙ ከፋይናንስ ጀምሮ ክትትልና ድጋፍ ማድረግ አስፈላጊ መሆኑን አስገንዝበዋል።
የአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር ደረጀ እንግዳ የጉባኤው ዋነኛ ዓላማ ኢንዱስትሪዎች በሳይንስ፣ ቴክኖሎጂና ፈጠራ ዘርፍ ያሉባቸውን ክፍተቶች ለይተው ውጤታማ የሚሆኑበትን አቅጣጫ ለማመላከት መሆኑን አብራርተዋል።
በዩኒቨርሲቲው ምርምር የአዋጭነት ጥናት የተሰራላቸውን የስሪዲ ህትመት፣ የተለያዩ መተግበሪያዎች (ሶፍትዌር)፣ ወረቀት የማምረት አዲስ ቴክኖሎጂ እና ሌሎችም የፈጠራ ውጤቶች አምስት የምርምር ስራዎች ለገበያ ለማቅረብ ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን ጠቅሰዋል።
ዩኒቨርሲቲው በተያዘው ዓመት ከመንግሥትና ከግል ኢንዱስትሪዎች ጋር ተቀራርቦ ለመስራት በዘረጋው አሰራር መሰረት ኢንዱስትሪዎች ምን ላይ ምርምር ይፈልጋሉ የሚለውን የመለየት ስራ መከናወኑንም ተናግረዋል።
የኢንዱስትሪዎችን የሰለጠነ ባለሙያ እጥረት ለማቃለል በማሰብ በሁለተኛና ሦስተኛ ዲግሪ የትምህርት እየተሰጠ መሆኑንም ጠቁመዋል።
የዩኒቨርሲቲው ምርምርና ቴክኖሎጂ ሽግግር ምክትል ፕሬዚዳንት ዶክተር አብርሃም ደበበ ለቴክኖሎጂ ሽግግር እና ውጤታማ ስራ ልዩ ትኩረት በመስጠት የመሰረተ ልማትና የፈጠራ ማዕከላት ግንባታ እየተካሄደ መሆኑን ገልጸዋል።
ለስድስተኛ ጊዜ በሚካሄደው በዚህ ጉባኤ 74 የጥናት ውጤቶች እንደሚቀርቡ ይጠበቃል።
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