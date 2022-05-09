ዩ.ኤስ.ኤይድ በዋግ ኽምራ በአሸባሪው የህወሃት ቡድን ለተፈናቀሉ ወገኖችና ለተዘረፉ የጤና ተቋማት 10 ነጥብ 7 ሚሊየን ብር ግምት ያላቸው ቁሳቁሶችን ድጋፍ አደረገ

ግንቦት 1 ቀን 2014 (ኢዜአ) ዩ.ኤስ.ኤይድ ትራንስፎርም ፕራይሜሪ ሄልዝ ኬር ፓዝ ፋይንደር በዋግ ኽምራ ብሄረሰብ አስተዳደር በአሸባሪው የህወሃት ቡድን ለተፈናቀሉ ወገኖችና ለተዘረፉ የጤና ተቋማት 10 ነጥብ 7 ሚሊየን ብር ግምት ያላቸው ቁሳቁሶችን ድጋፍ አደረገ።
በኢትዮጵያ የዩ.ኤስ. ኤይድ ትራንስፎርም ፕራይሜሪ ሄልዝ ኬር ፕሮጀክት ሃላፊ እና ፓዝ ፋይንደር ኢትዮጵያ ዋና ዳይሬክተር ዶ/ር መንግስቱ አስናቀ እንዳሉት ፕሮጀክቱ የእናቶችና ህፃናት ጤና ለማስጠበቅ በትኩረት እየሰራ ነው።
በዚህም በጦርነቱ ምክንያት በዋግ ኽምራ ብሄረሰብ አስተዳደር ለወደሙ የጤና ተቋማት ቀደም ሲል 20 ነጥብ 4 ሚሊዮን ብር ግምት ያላቸው የህክምና ቁሳቁሶች ድጋፍ መደረጉን አስታውሰዋል።
በአሁኑ ወቅት ደግሞ ለ20 ጤና ጣቢያዎችና ለ3 የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታሎች የሚውልና 6 ነጥብ 8 ሚሊየን ብር ግምት ያለው የህክምና ቁሳቁሶች ድጋፍ መደረጉን ተናግረዋል።
ከድጋፉ ውስጥም የእናቶች ማዋለጃ፣የህሙማን መተኛ፣የቤተ ሙከራና ሌሎች ቁሳቁሶችን ያካተተ ነው።
በተጨማሪም ከቤት ንብረታቸው ለተፈናቀሉ ወገኖች ከ3 ነጥብ 9 ሚሊየን ብር በላይ ግምት ያለው የምኝታ ፍራሽ፣የማብሰያ ቁሳቁስ፣አንሶላ፣ ብርድ ልብስና ሌሎች ቁሳቁሶች ድጋፈ ተደርገዋል።
በቀጣይም በአማራ ክልል የወደሙ የጤና ተቋማትን አገልግሎት ለመመለስና ለማጠናከር 123 ሚሊየን ብር በመመደብ የህክምና ቁሳቁስ ለመደገፍ እየተሰራ እንደሚገኝም አብራርተዋል።
የብሄረሰብ አስተዳደሩ ምክትል አስተዳዳሪና የኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት መምሪያ ሃላፊ አቶ ሹመት ጥላሁን ፓዝ ፋይንደር የወደሙ የጤና ተቋማት መልሰው እንዲያገግሙ ድጋፎችን አድርጓል።
ይህም ድርጅቱ ለህብረተሰቡ የጤና ህክምና አገልግሎት ተደራሽነት ከፍተኛ ሚና እየተጫወተ ነው ብለዋል።
በዛሬው እለትም ከህክምና ቁሳቁስ በተጨማሪ ለተፈናቀሉ ወገኖች የሰብዓዊ ድጋፍ ማድረጉን ጠቅሰው፤ለዚህም ብሄረሰብ አስተዳደሩ ምስጋና ያቀርባል ብለዋል።
የብሄረሰብ አስተዳደሩ ጤና መምሪያ ሃላፊ ዶ/ር ኪዳት አየለ በበኩላቸው ድርጅቱ ወደ ብሄረሰብ አስተዳደሩ ከተሰማራ ወዲህ የጤና ተቋማትን የግብዓት አቅርቦት እያቃለለ ነው።
የሽብር ቡድኑ በብሄረሰብ አስተዳደሩ በፈፀመው ወረራ ምክንያት ከ400 ሚሊየን ብር በላይ የሚገመት የጤና ተቋማት ውድመት ማድረሱን ጠቅሰው፤ ፓዝ ፋይደርን ጨምሮ ሌሎች ግብረ ሰናይ ድርጅቶች ያደረጉት ድጋፍ ከወደመው ንብረት አንፃር 10 በመቶውን ያህል ነው።
በመሆኑም የህክምና ተቋማት በተሻለ ደረጃ ለማህበረሰቡ አገልግሎት እንዲሰጡ ለማስቻል መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ድጋፍ እንዲያደርጉ ጠይቀዋል።