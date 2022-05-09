ግንቦት 1/2014 (ኢዜአ) አለመግባባቶችን በውይይት በመፍታት የጋራችን የሆነችውን ኢትዮጵያ ወደተሻለ ምእራፍ ማሸጋገር ይጠበቅብናል ሲሉ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ-ጉባኤ ታገሰ ጫፎ ተናገሩ፡፡
በኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት አዘጋጅነት “ኢትዮጵያ እያሸነፈች ትሻገራለች” በሚል መሪ ሃሳብ ህዝባዊ ውይይት በጅግጅጋ ከተማ እየተካሄደ ነው።
በመድረኩም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ-ጉባኤ ታገሰ ጫፎ እና የሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ሙስጠፌ መሀመድ ጨምሮ ሌሎች የፌዴራልና የክልል መንግስት ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች፣ የፖለቲካ ፓርቲ ተወካዮች፣ የኃይማኖት አባቶች፣ የአገር ሽማግሌዎች፣ የጅግጅጋ ከተማ ነዋሪዎች እና ሌሎች አካላት በመሳተፍ ላይ ናቸው።
አፈ-ጉባኤው ታገሰ ጫፎ በዚሁ ወቅት እንዳሉት፤ ህዝባዊ ውይይቱ ስለኢትዮጵያ ሰላም፣ ብልጽግና፣ እድገት አብሮነትና መቻቻል ግድ ይለኛል፤ ያገባኛል በሚል እሳቤ እንደሚካሄድ ገልጸዋል።
አለመግባባቶችን በውይይት በመፍታት የጋራችን የሆነችውን ኢትዮጵያ ወደተሻለ ምእራፍ ማሸጋገር ይጠበቅብናል ብለዋል፡፡
ኢትዮጵያ ባለፈችባቸው የፈተና ጊዜያት አንጸባራቂ ድሎች መመዝገባቸውን ጠቅሰው፤ በመሆኑም የኢትዮጵያን ሰላምና አንድነት በማስጠበቅ ረዥም ዘመን ያስቆጠረ የአገረ መንግስት ምስረታ ታሪክ ባለቤት መሆኗን ለዓለም ማስተዋወቅ እንደሚገባም ተናግረዋል፡፡
የአሁኑ ትውልድ የሀገሩን ሰላምና አንድነት የማስቀጠል ታሪካዊ ኃላፊነት እንዳለበትም ተናግረዋል።
የሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ሙስጠፌ መሃመድ በበኩላቸው መድረኩም ኢትዮጵያ ያለፈቻቸውን ፈተናዎች፣ የተገኙ ድሎችና ወደፊት የተሻለ አቅጣጫዎችን ለማስቀመጥ ይረዳል ብለዋል።
በቀጣይም መሰል ህዝባዊ መድረኮች በሌሎች ከተሞችም እንደሚካሄዱም ተጠቁሟል።