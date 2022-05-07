ትውልድን በዕውቀትና በክህሎት ለመገንባት በትምህርት ዘርፍ የታዩ ጭላንጭል ለውጦችን አጠናክረን መቀጠል አለብን – ርዕሰ መስተዳድር ሽመልስ አብዲሳ

አዳማ፣ ሚያዝያ 29 ቀን 2014 (ኢዜአ) ትውልድን በዕውቀትና በክህሎት ለመገንባት በትምህርት ዘርፍ የታዩ ጭላንጭል ለውጦችን አጠናክረን መቀጠል አለብን ሲሉ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ርዕሰ መስተዳድር ሽመልስ አብዲሳ ገለጹ።
በአገር አቀፉ የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና ወስደው ከፍተኛ ውጤት ላስመዘገቡ 226 የክልሉ ተማሪዎች የዕውቅናና የሽልማት አሰጣጥ ሥነ-ሥርዓት ተካሂዷል።
በሥነ-ሥርዓቱ ላይ ንግግር ያደረጉት ርዕሰ መስተዳድሩ ትምህርት በአንድ ጊዜ ስራ ብቻ ውጤት የሚገኝበት እንዳልሆነ አስገንዝበዋል።
ክልሉ በመንግሥት የሚቀረፁ የ’ቡኡራ ቦሩ’ ተጨማሪ የመማሪያ ክፍሎች ግንባታና የመምህራን ስልጠና ስራዎች ላይ በትኩረት እየሰራበት መሆኑን ገልጸው፤ ይህንን ተግባር አጠናክሮ መቀጠል እንደሚያስፈልግ ገልጸዋል።
ዕውቀትና ተግባርን አቀናጅቶ በማስኬድ በትምህርት ዘርፍ ላይ ያለውን ችግር መፍታት እንደሚቻል ገልጸው፤ ትልቁ የለውጥ መሳሪያ ትምህርት በመሆኑ ህዝብና ባለሃብቶችን በስፋት በማሳተፍ ክልሉን በዜግነት አገልግሎት እንገነባለን ብለዋል ።
ባለፈው ዓመት በዜግነት አገልግሎት ከ26 ቢሊዮን ብር በላይ ግምት ያለው ሀብት ህብረተሰቡ ማፍሰሱን አስታውሰው፤ በዚህ በጀት ዓመት ባለፋት ዘጠኝ ወራት ብቻ የክልሉ ህዝብና ባለሃብቶች ከ40 ቢሊዮን ብር በላይ የሚገመት ሀብት ለማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ መሰረተ ልማት ማዋላቸውን ተናግረዋል።
በዚህም ከ3 ሺህ 100 በላይ ቡኡራ ቦሩ የቅድመ መደበኛ ትምህርት ቤቶች፣ 34 ሺህ ተጨማሪ የመማሪያ ክፍሎችን ጨምሮ ልዩ ልዩ የመሰረተ ልማት ስራዎች መከናወናቸውን ገልጸዋል።
ለዚህም አስተዋጽኦ ህብረተሰቡን ርዕሰ መስተዳድሩ አመስግነዋል።
ከሚቀጥለው ወር ጀምሮ በቀበሌዎች የ6 ሺህ የቡኡራ ቦሩ የቅድመ መደበኛ ትምህርት ቤቶች ግንባታ በህብረተሰብ ተሳትፎ እንደሚጀመር ገልጸው፤ በየደረጃው ያለው የክልሉ አመራሮች ከዛሬ ጀምሮ ወደ ስራ እንዲገባ አሳስበዋል።
በክልሉ የተማሪዎችን መጠነ መቋረጥ ለመቀነስ በ8 ዞኖች እየተከናወነ ያለውን የተማሪዎች ምገባ መርሃ ግብር በሁሉም ዞኖች በቡኡራ ቦሩና በመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ተደራሽ ለማድረግ የትምህርት ቢሮ ከቡሳ ጎኖፋ ተቋም ጋር በመሆን መስራት እንደሚገባው አስገንዝበዋል።
በክልሉ ለትምህርት ጥራት መሰረት ለመጣል ግንባታቸው ከተጀመረው 3 ሺህ 377 የቅድመ መደበኛ ትምህርት ቤቶች ውስጥ 3 ሺህ የሚሆኑት ተጠናቀው መማር ማስተማር ጀምሯል ብለዋል ።
በተጨማሪም 3 ሺህ የቅድመ መደበኛ መምህራን ሰልጥነው መዘጋጀታቸውን ተናግረዋል።
ለትምህርት ቤቶች ግንባታ የክልሉ ህዝብና ባለሃብቶች ከ12 ቢሊዮን ብር በላይ የሚገመት ሀብት በማውጣት የትምህርት ቤቶች ግንባታ በተያዘው ጊዜ እንዲጠናቀቅ በማስቻሉም አመስግነዋል።
ባለፈው አመት 152 ተማሪዎች ከፍተኛ ውጤት አምጥተው ዕውቅና አግኝተው እንደነበር ያስታወሱት የክልሉ ትምህርት ቢሮ ሃላፊ ዶክተር ቶላ በሪሶ ዘንድሮ 226 ተማሪዎች ከፍተኛ ውጤት በማምጣት መሸለማቸውንና ዕውቅና ማግኘታቸውን ገልጸዋል።
ዘንድሮ 12ኛ ክፍል ከተፈተኑት ውስጥ 52 በመቶ የሚሆኑ የክልሉ ተማሪዎች ወደ ዩኒቨርሲቲ መግባታቸውን ተናግረዋል።
አሁንም በክልሉ የትምህርት ጥራት ቁልፍ ችግር ነው ያሉት ዶክተር ቶላ የጥራት ችግር ከመሰረቱ ለመፍታት የቅድመ መደበኛ የትምህርት ልማት ላይ በትኩረት እየሰራን ነው ብለዋል።
በተጨማሪም የስርዓተ ትምህርትና የስነ ምግብ ችግሮችን ለመቅረፍ የተቀናጀ የባለድርሻ አካላት ርብርብ ያስፈልጋል ነው ያሉት ።
በተመሳሳይ የመምህራን አቅም ግንባታና ስልጠና፣ የመምህራን ምልመላ፣ መዋቅራዊ አደረጃጀት መፈተሽና ማስተካከልን ጨምሮ አዲስ የስርዓተ ትምህርትና አሰራር ዝርጋታ ይከናወናል ብለዋል።
ከ600 አጠቃላይ ውጤት 548 ከፍተኛ ውጤት ያስመዘገበው ተማሪ ሁንዴ ተፈሪ በበኩሉ የተሰጠው የዕውቀትና ሽልማት በትምህርቱ ይበልጥ እንዲተጋ የሚያስችለው መሆኑን ገልጿል።
ለእያንዳንዳቸው ተማሪዎች የ15ሺህ ብር ሽልማት የተበረከተላቸው ሲሆን የሐራምቤ ዩኒቨርሲቲና ቢዝነስ ግሩፕ ባለቤት ከ1ኛ እስከ 3ኛ ከፍተኛ ውጤት ላስመዘገቡት ለእያንዳንዳቸው የ100 ሺህ ብር ሽልማት አበርክቶላቸዋል።
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