የአውራ አምባ ማህበረሰብ መሰልጠን በቁስ መበልፀግ ሳይሆን በአስተሳሰብ ልቆ መገኘት መሆኑን በተግባር ያሳየ ነው- ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋዬ

ደብረ ታቦር፣ ሚያዚያ 29/2014 (ኢዜአ) ”የአውራ አምባ ማህበረሰብ መሰልጠን በቁስ መበልፀግ ሳይሆን በአስተሳሰብ ልቆ መገኘት መሆኑን በተግባር ያሳየ ነው” ሲሉ የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋዬ ገለጹ።
የአውራ አምባ ማህበረሰብ የ50ኛ ዓመት የምስረታ በዓል የፌዴራል ከፍተኛ አመራሮች በተገኙበት እየተከበረ ነው።
የማህበረሰቡ ሁለገብ የባህል ማዕከል ግንባታ የመሰረት ድንጋይ ተቀምጧል።
ሚኒስትሯ እንደገለጹት የአውራ አምባ ማህበረሰብ በተለምዶ የወንድና የሴት በመባል የሚታወቁትን ስራዎች ወንዶችም ሴቶችም በጋራ እኩል እንዲሰሩ ያደረገ ፈር ቀዳጅ ማህበረሰብ ነው።
ማህበረሰቡ ተምሳሌታዊ የሆኑ የልጅ አስተዳደግና የአረጋዊያን አያያዝ ያለው ፣ ተከባብሮና ተመካክሮ መኖርን መሰረት አድርጎ የሚኖር የድንቅ እሴቶች ባለቤት መሆኑን ገልፀዋል።
የማህበረሰቡ እሴቶች ለሀገር ግንባታ መሰረቶች እንደሆኑ ጠቅሰው፤ ለብሄራዊ የምክክሩ ግብአት የሚሆን እሴት ያለው ማህበረሰብ ነው ብለዋል።
”አውራ አምባ ማህበረሰብ በአማራ ክልል ውስጥ ምርጥ የስራ ባህል፣ መከባበርና መተሳሰብን እሴቶቹ አድርጎ እየኖረ ያለ ባለ ወርቃማ እሴት ማህበረሰብ ነው” ያሉት ደግሞ የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ጌታቸው ጀምበር ናቸው።
”የአውራ አምባ ማህበረሰብ እሴቶች ለክልሉም ሆነ ለአገሪቱ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፓለቲካ እድገት ወሳኝነት አላቸው” ሲሉ አመልክተዋል።
ይሁን እንጅ የማህበረሰቡ ጠቃሚ እሴቶች በክልሉም ሆነ በአገሪቱ በመስፋፋት ረገድ ውስንነቶች እንዳሉ ጠቅሰው፤ እነዚህን ጠቃሚ እሴቶች ማስፋትና ማሳደግ እንዲሁም የቱሪዝም መስህብ ማድረግ ያስፈልጋል ብለዋል።
ይህ ይሳካ ዘንድም ባለድርሻ አካላትን በማስተባበር ወደ ፊት በትኩረት እንደሚሰራ ምክትል ርዕሰ መስተዳደሩ አስታውቀዋል።
የአውራ አምባ ማህበረሰብ እዚህ ደረጃ ለመድረስ በርካታ ውጣ ውረዶችን እንዳሳለፈ የገለጹት ደግሞ የማህበረሰቡ የህዝብ ግንኙነት ሃላፊ እናነይ ክብረት ናቸው።
የአውራ አምባ ማህበረሰብ ጉዞ ውጣ ውረድ የበዛበት ቢሆንም ማህበረሰቡ እውነትን መሰረት አድርጎ የተነሳ በመሆኑ ለዛሬው የ50ኛ ዓመት የምስረታ በዓሉ መድረስ ችሏል ብለዋል።
ማህበረሰቡ እዚህ ለመድረሱ የብዙዎች ያልተቋረጠ ድጋፍ መኖሩን ገልጸው፤ ለዚህም ምስጋና አቅርበዋል።
የአውራ አምባ ማህበረሰብ በአማራ ክልል ደቡብ ጎንደር ዞን ፎገራ ወረዳ የሚገኝ ማህበረሰብ መሆኑ ይታወቃል።