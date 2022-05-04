በሕገ-መንግስት እና ፌዴራሊዝም ዙሪያ የተሻለ እውቀትና ግንዛቤ መፍጠር የሚያስችሉ ስራዎች ይሰራሉ

ሚያዚያ 26/2014/ኢዜአ/ በሕገ-መንግስት እና ፌዴራሊዝም ዙሪያ የተሻለ እውቀትና ግንዛቤ መፍጠር የሚያስችሉ ስራዎች ተጠናክረው እንደሚቀጥሉ የሕገ-መንግስት እና ፌዴራሊዝም አስተምህሮ ማዕከል ገለጸ።
የሕገ-መንግስት እና ፌዴራሊዝም አስተምህሮ ማዕከል ለመገናኛ ብዙሃን ተቋማት ኃላፊዎች እና ለፌዴሬሽን ምክር ቤት አመራሮች በአፍሪካ አመራር ልዕቀት አካዳሚ ስልጠና እየሰጠ ይገኛል።
ስልጠናው በፌዴራሊዝም፣ በሕገ-መንግስት፣ በሕገ-መንግስታዊነትና የመገናኛ ብዙሃን ተቋማት ሚና ላይ ያተኮረ እንደሆነ ተገልጿል።
የማዕከሉ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ኃይለየሱስ ታዬ በዚሁ ወቅት እንደገለጹት፤ እስካሁን ድረስ በኢትዮጵያ በሕገ-መንግስት እና ፌዴራሊዝም ዙሪያ በቂ ግንዛቤ አለ ተብሎ አይታሰብም።
በተለይ ሕዝቡ በዚህ ዙሪያ የተሻለ እውቀት እና ግንዛቤ እንዲኖረው በማስቻል ረገድ የተሰሩ ስራዎች አናሳ መሆናቸውን ገልጸዋል።
ማዕከሉ በሕገ-መንግስት እና ፌዴራሊዝም አስተምህሮ ዙሪያ የተሻለ ስራ ለመስራት እንቅስቃሴ እያደረገ እንደሚገኝም ጠቁመዋል።
በአሁኑ ወቅትም በሕገ-መንግስት እና ፌዴራሊዝም ዙሪያ ያለውን ግንዛቤ ለማስፋት እንዲቻል በአገሪቱ ከሚገኙ የተለያዩ መገናኛ ብዙሃን ጋር ስራዎች መጀመራቸውንም ገልጸዋል።
ባለፉት ወራትም ለ100 የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች ስልጠና የተሰጠ ሲሆን ይህንንም ወደ አመራሮች በመውሰድ የግንዛቤ ማስፋት ስራዎች ተጠናክረው እንደሚቀጥሉ ጠቁመዋል።
የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ አገኘው ተሻገር በበኩላቸው፤ ኢትዮጵያ የፌዴራል ስርዓት ብትከተልም በፌዴራሊዝም፣ ሕገ-መንግስት፣ ሕገ-መንግስታዊነት ዙሪያ በቂ እውቀት ተፈጥሯል ለማለት አይቻልም ብለዋል።
በእነዚህ ጉዳዮች ዙሪያ መረጃዎችን ለሕዝቡ ከማድረስ አኳያም የመገናኛ ብዙሃን ሚና ከፍተኛ መሆኑን አንስተዋል።
መገናኛ ብዙሃን ተቋማት ከሕገ-መንግስትና ፌዴራላዊ ስርአቱ ጋር የሚያያዙ የመረጃና የእውቀት ክፍተቶች እንዲሞሉ የማድረግ ትልቅ አቅም አላቸው ብለዋል።
ስልጠናው ዛሬና ነገ የሚሰጥ ሲሆን የተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን ተቋማት ኃላፊዎች እና የፌዴሬሽን ምክር ቤት አመራሮች እየተሳተፉ ነው።
የሕገ-መንግስት እና ፌዴራሊዝም አስተምህሮ ማዕከል በአዋጅ ቁጥር 1123/2011 ዓ.ም የተቋቋመ ነው።