በሐረሪ ክልል ከ814 ሚሊየን ብር በላይ ገቢ ተሰበሰበ

ሐረር ፤ሚያዝያ 26/2014(ኢዜአ) ባለፉት ዘጠኝ ወራት ከተለያዩ የገቢ ምንጮች ከ814 ሚሊየን ብር በላይ ገቢ መሰብሰቡን የሐረሪ ክልል ገቢዎች ቢሮ አስታወቀ፡፡
ገቢው ለመሰብሰብ ከታቀደውና ካለፈው ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር ብልጫ እንዳለው ተመልክቷል።
በክልሉ በበጀት ዓመቱ ያለፉት ዘጠኝ ወራት የተሰበሰበው ገቢ ከቀጥታና ቀጥታ ካልሆነ ታክስ እንዲሁም ታክስ ነክ ካልሆነና ከማዘጋጃ ቤታዊ አገልግሎት መሆኑን የቢሮው ኃላፊ አቶ በቀለ ተመስገን ለኢዜአ ተናግረዋል።
ገቢው ከእቅዱ በ111 ሽህ 260 ብርና ካለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነፃፀር የ239 ነጥብ 9 ሚሊዮን ብር ብልጫ እንዳለው አስታውቀዋል፡፡
ገቢው በብልጫ የተሰባሰበው በተለይም ከግብር አሰባሰብ ጋር በተያያዘ የአገልግሎት አሰጣጥ ሥራዎችና በደረሰኝ አቆራረጥ ላይ የተጠናከረ ክትትልና ቁጥጥር በመደረጉ ነው ብለዋል።
እንዲሁም ውዝፍ ክፍያዎች በመሰብሰባቸውና ወደ ሕጋዊ ንግድ የሚገቡ ነጋዴዎች ቁጥር በመጨመሩ እንደሆነም አመላክተዋል።
የበጀት ዓመቱ ቀሪዎቹ ወራት የክልሉ ገቢን ለማሳደግ የተጀመሩ ሥራዎች ተጠናክረው እንደሚቀጥሉ አቶ በቀለ አስታውቀዋል።
በከተማው በሸቀጣ ሸቀጥ ጅምላ ንግድ ስራ የተሰማሩት አቶ ጌቱ ክፍሉ በሰጡት አስተያየት፤ በተጨማሪ እሴት ታክስ የሚያስገቡትን ሳያካትት በዓመት ከ400ሺህ ብር በላይ የግብር ክፍያ እንደሚፈጽሙ ገልጸዋል።
የክልሉ ገቢዎች ቢሮ የአገልግሎት አሰጣጡን ማሻሻሉ የሚፈለግባቸውን ግብር በወቅቱ ለመክፈል እንዳስቻላቸው ተናግረዋል።
በተለይ በክልሉ በህጋዊ ነጋዴዎች ላይ ተጽዕኖ እየፈጠረ የሚገኘውን ህገ ወጥ ንግድ ለመከላከል የተጠናከረ እንቅስቃሴ እንዲደረግ ጠይቀዋል።
”ደረሰኝ በታማኝነት በመቁረጥ ግዴታዬን በአግባቡ እየተወጣሁ እገኛለሁ” ያሉት ደግሞ በካፌና ሬስቶራንት ንግድ የተሰማሩት አቶ ተሾመ ሰይፉ ናቸው።
ከዘርፉም በወር ከተጨማሪ እሴት ታክስ እስከ 100ሺህ ብር እና በዓመት በግብር እስከ 200ሺህ ብር ገቢ እንደሚያደርጉ ተናግረዋል።
በሐረሪ ክልል በበጀት ዓመቱ 1 ቢሊየን 64 ሚሊዮን ብር ገቢ ለመሰብሰብ መታቀዱን ከገቢዎች ቢሮ የተገኘው መረጃ ያመለክታል።