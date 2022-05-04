የሕዝቡን አንድነትና አብሮነት የሚያጸኑ ማኅበራዊ እሴቶችን ማጠናከር ይገባል

ሚያዚያ 26/2014/ኢዜአ/ የሕዝቡን አንድነትና አብሮነት የሚያጠናክሩ የመከባበር፣ የመተሳሰብና የመረዳዳት ማኅበራዊ እሴቶችን መጠበቅ እንደሚገባ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፍልስፍና መምህር ዶክተር ጠና ደዎ ገለጹ።
ዶክተር ጠና ለኢዜአ እንደገለጹት፤ ኢትዮጵያ የተለያዩ ኃይማኖቶች፣ በርካታ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች በጋራ አብረው ለዘመናት ተዋደውና ተከባብረው የኖሩባት አገር ናት።
ይሁንና በአሁኑ ወቅት በአገሪቱ በተለያዩ አካባቢዎች በተለያዩ ምክንያቶች ማኅበራዊ እሴቶችን የሚንዱ እኩይ ተግባራት እየተስተዋሉ እንደሚገኙ ገልጸዋል።
ይህም በሕዝቦች መካከል እርስ በርስ የመገፋፋትና የጥላቻ አመለካከቶችን የሚጠየፍ ትውልድ መገንባት ባለመቻሉ መሆኑን አብራርተዋል።
ትውልዱን በመልካም ሥነ-ምግባር እንዲታነጽ በሚገባ ባለመሠራቱ በሕዝቡ ውስጥ ለዘመናት አብረውን የዘለቁ በጎ ማኅበራዊ እሴቶች እየተናዱ መምጣታቸውንም ጠቅሰዋል።
ነገሮችን በመልካም ባለመረዳት የሚመጡ አለመግባባቶች ለአገር ሰላም፣ ልማትና አድገት ብሎም ለሕዝቦች አንድነት የማይበጁ መሆናቸውንም መገንዘብ እንደሚገባም ጠቁመዋል።
በኃሳብ ልዩነትና አለመግባባቶች የመከባበር፣ የመተሳሰብና የመረዳዳት በጎ ማኅበራዊ እሴቶችና ባህሎችን እንዳይናዱ ጥንቃቄ ማድረግ እንደሚገባም ገልጸዋል።
በዚህም በተለይም ወጣቱ ትውልድ ከስሜታዊነት ይልቅ ነገሮችን በሰከነና በተረጋጋ መንገድ በማየት ለአገሩ ሰላምና ለሕዝቦች አንድነት በጋራ መቆም ይገባዋል ብለዋል።
በአገር ደረጃ የሚፈጠሩ ችግሮችንና አለመግባባቶችንም በሁከት፣ በዱላና በጠመንጃ ለመፍታት ከመሞከር ይልቅ በውይይትና በምክክር መፍታት እንደሚገባም አስገንዝበዋል።
ማኅበራዊ ሚዲያን ችግሮችን ለማባባስና ጥላቻን ለመስበኪያ ሳይሆን ይልቁንም ለአገር ግንባታና ለሕዝቦች መቀራረብ በበጎ በመጠቀም እንደሚገባም አሳስበዋል።
በጎ ማኅበራዊ እሴቶቻችንን በማጠናከር ረገድ ትውልዱን የማነፅ ሥራ በተለይ የትምህርትና የኃይማኖት ተቋማት ሚና ከፍተኛ መሆኑን ገልጸው ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ ጠቁመዋል።
ዜጎችን በማቀራረብ፣ በማስታረቅና ለሰላም በጋራ ዘብ እንዲቆሙ በማስቻልም የአገር ሽማግሌዎች፣ የማኅበረሰብ አንቂዎች፣ ፖለቲከኞች፣ የኪነ-ጥበብ ባለሙያዎችና ሌሎችም ኃላፊነታቸውን መወጣት እንደሚገባቸውም አስገንዝበዋል።