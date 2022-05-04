መንግስት በየትኛውም የሃይማኖት ተቋም ሽፋን የፖለቲካ ዓላማቸውን ለማራመድ የሚጥሩ አካላትን መታገስ የለበትም

ሚያዚያ 26/2014/ኢዜአ/ መንግስት በየትኛውም የሃይማኖት ተቋም ሽፋን የፖለቲካ ዓላማቸውን ለማራመድ የሚጥሩ አካላትን መታገስ እንደሌለበት ተገለጸ፡፡
በጎንደር ከተማ ሚያዚያ 18 ቀን 2014 ዓ.ም በሁሉም ዘንድ የሚወደዱ የእስልምና እምነት ተከታይ አባት ስርዓተ ቀብር ላይ የተፈጠረው ግጭት በሰውና ንብረት ላይ ጉዳት መድረሱ ይታወሳል።
አሁን ላይ ጎንደር ወደ ቀደመ ሰላሟ የተመለሰች ሲሆን፤ በከተማዋ ዘላቂ ሰላምን ማስፈን ዓላማ ያደረጉ ህዝባዊ ውይይቶች እየተደረጉ ነው፡፡
በጎንደር ከተማ የሚኖሩ የክርስትና ሃይማኖት አባቶች በከተማዋ የእስልምና እና የክርስትና ሃይማኖት ተከታዮች ቤተክርስቲያን እና መስጂድ በጋራ እየገነቡ ተከባብረውና ተዋደው እንደሚኖሩ ይናገራሉ፡፡
ከሰሞኑን የተከሰተው ድርጊት የየትኛውንም ሃይማኖት የማይወክልና አኩይ ዓላማ ያነገቡ አካላት ያቀነባበሩት ሴራ መሆኑን ተናግረዋል፡፡
ከዚህ አኳያ መንግስት በየትኛውም የሃይማኖት ተቋም ሽፋን የፖለቲካ ዓላማቸውን ለማራመድ የሚጥሩ አካላትን መታገስ እንደሌለበት ጥሪ አቅርበዋል፡፡
በጥላቻና እርስ በርስ መገፋፋት ለማንም አይጠቅምም ያሉት የሃይማኖት አባቶች፤ ሁሉም የሃይማኖት ተቋማት ችግር ፈጣሪዎችን ለህግ አሳልፈው በመስጠት ኃላፊነታቸውን መወጣት እንዳለባቸው ተናግረዋል፡፡
ዘላቂ ሰላምን በማስፈንና አገርን ማጽናት ያለምንም ልዩነት ከሁሉም ዜጋ የሚጠበቅ ኃላፊነት መሆኑንም ነው ያነሱት፡፡
የጎንደር ከተማ ምክትል ከንቲባ አቶ ባዩህ አቡሀይ በበኩላቸው ኀብረተሰቡ በሰከነ መንገድ በመወያየት ዘላቂ ሰላም ለመገንባት እንዲሰራ የሃይማኖት አባቶች የመሪነት ሚና እንዲወጡ ጥሪ አቅርበዋል፡፡
መንግስት በተፈጠረው ችግር እጃቸው ያለበትን አካላት በቁጥጥር ስር እያዋለ መሆኑንም አጽኖት ሰጥተው ተናግረዋል፡፡