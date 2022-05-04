ክልል አቀፍ የወጣቶች የእግር ኳስ ሻምፒዮና ውድድር ከነገ ጀምሮ በደባርቅ ከተማ ይካሄዳል

ጎንደር ፤ ሚያዚያ 26/2014 (ኢዜአ) በሰሜን ጎንደር ዞን የአካባቢውን ስፖርትና ቱሪዝም ለማነቃቃት ያለመ ክልል አቀፍ የወጣቶች የእግር ኳስ ሻምፒዮና ውድድር ከነገ ጀምሮ በደባርቅ ከተማ እንደሚካሄድ ተገለጸ።
”የላቀ የስፖርት ተሳትፎ ለማህበራዊ ልማትና ብልጽግና” በሚል መሪ ሃሳብ የሚካሄደው የሻምፒዮና ውድድሩ ለሁለት ሳምንት እንደሚቆይ የዞኑ ምክትል አስተዳዳሪ ወይዘሮ ደብረወርቅ ይግዛው ለኢዜአ ተናግረዋል።
የውድድሩ ዓላማ የአካባቢውን ስፖርት በማጠናከር በአለም ቅርስነት የተመዘገበውን የሰሜን ተራሮች ብሄራዊ ፓርክ በማስተዋወቅ ቱሪዝሙን ለማነቃቃት መሆኑን ገልጸዋል።
ስፖርት ለሰላም፣ ለፍቅር፣ ለወንድማማችነትና ለአብሮነት የሚለውን መርህ በመተግበር በህወሃት የሽብር ቡድን የጦርነት ቀጠና ሆኖ የቆየው ደባርቅና አካባቢው ሰላም መስፈኑን ለማሳየት ጭምር እንደሆነ አስታውቀዋል።
ውድድሩ የማህበረሰብ ስፖርት ለማስፋፋት ብሎም ዘርፉን ለማጠናከርና የክልሉን ስፖርተኞች እርስ በእርስ ለማገናኘት እገዛ እንዳለውም ተመልክቷል።
በውድድሩ ከሰሜን፣ ማዕከላዊ፣ ደቡብና ምዕራብ ጎንደር ዞኖች እንዲሁም ከባህር ዳርና ጎንደር ከተሞች የተውጣጡ ሰባት የወጣቶች የእግር ኳስ ቡድኖች ተሳታፊ ይሆናሉ፡፡
የደባርቅና አካባቢው ማህብረሰብ በእንግዳ ተቀባይነት ባህሉ ታጅቦ ስፖርተኞችን እንዲያስተናግድና በስፖርታዊ ጨዋነትም ውድድሮችን እንዲከታተል መልዕክት ተላልፏል፡፡
ሻምፒዮና ውድድሩን የሰሜን ጎንደር ዞን የደባርቅ ከተማና የደባርቅ ዙሪያ ወረዳ አስተዳደሮች በመተባበር ያዘጋጁት መሆኑም ለማወቅ ተችሏል፡፡