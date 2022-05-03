በክልሉ በዓላቱ በሠላም እንዲከበሩ ህብረተሰቡ ያሳየው ትብብር እንዲቀጥል ተጠየቀ

አሶሳ ፤ ሚያዚያ 25 /2014(ኢዜአ) ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የትንሳኤና የኢድ አልፈጥር በዓላት በሠላም እንዲከበሩ ህብረተሰቡ ያሳየው ትብብርና ድጋፍ በቀጣይም አጠናክሮ እንዲቀጥል የክልሉ ሠላም ግንባታ እና ጸጥታ ቢሮ አመለከተ፡፡
የቢሮው ምክትል ሃላፊ አቶ ሙሳ ሃሚድ ለኢዜአ እንዳስታወቁት ፤ በክልሉ የትንሳኤና የኢድ አልፈጥር በዓላት በሠላም ተጠናቀዋል፡፡
ህብረተሰቡ ከመንግስት ጋር በመቀናጀት ሁለቱ በዓላት ከመከበራቸው አስቀድሞ ሆነ እስኪጠናቀቅ ድረስ የተቸገሩትን በመርዳት ላሳየው ሰብዓዊነት ለተሞላው መደጋገፍ ያላቸውን አክብሮት ገልጸዋል።
በሃገሪቱ አንዳንድ አካባቢ ተከስቶ የነበረው ግጭት ወደ ክልሉም ለማዛመት የቅስቀሳ ዓይነት ሙከራ ቢስተዋልም የጸጥታ ሃይሉ ህብረተሰቡን ባሳተፈ መልኩ ባደረገው ጥረት በዓላቱ ያለምንም ችግር በሠላም መከበራቸውን አስታውቀዋል፡፡
ህብረተሰቡ ለጸጥታ አስከባሪ ሃይሉ መረጃ ከመስጠት ጀምሮ በዓላቱ በተከበሩበት ወቅት ላሳየው ጨዋነት የተሞላው እንቅስቃሴ አድናቆት እና ምስጋና አቅርበዋል፡፡
ህብረተሰቡ ከመንግስት ጋር በመቀናጀት በዓላቱ በሠላም እንዲከበሩ ብሎም የተቸገሩትን በመርዳት ጨምር ያሳየው ትብብርና ደጋፍ በቀጣይም አጠናክሮ እንዲቀጥል አመልክተዋል።