ሕዝበ ሙስሊሙ በረመዳን ወር ያሳየውን የመተጋገዝና የመረዳዳት እሴቶች በሌሎችም ጊዜያቶች ሊደግመው ይገባል

ሚያዚያ 24/2014/ኢዜአ/ ሕዝበ ሙስሊሙ በረመዳን ወር ያሳየውን የመተጋገዝና የመረዳዳት እሴቶች በሌሎቹም ወራቶች ሊደግመው ይገባል ሲሉ የበዓሉ ታዳሚዎች ተናገሩ፡፡
1443ኛው አመተ ሂጅራ የኢድ አልፈጥር በአል በአዲስ አበባ ስታዲየም በርካታ የእስልምና እምነት ተከታዮች በተገኙበት በድምቀት ተከብሯል።
ለኢዜአ አስተያየታቸውን የሰጡ የበዓሉ ታዳሚዎች ሕዝብ ሙስሊሙ በረመዳን ወር የሚያደርገውን በጎ ተግባራት ማጠናከር አለበት ይላሉ፡፡
የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ምክትል ፕሬዝደንት ሸህ አሊ መሓመድ ”በዓሉ ፈጣሪን የምናመሰግንበት እና የምንለምንበት ነው” ብለዋል።
ይህም በመሆኑ ሙስሊሙ ማህበረሰብ ረመዳን ላይ ያሳየውን አብሮነት እና መደጋገፍ ህይወቱ እስካለ ድረስ ሊያደርገው የሚገባ ተግባር መሆኑንም ገልጸዋል።
ሌላኛው አስተያየት ሰጭ አቶ መሀመድ ከድር በበኩላቸው ”በጾሙ ወቅት የነበረንን ስብዕና ሁልጊዜ ልናሳየው ይገባል” ይላሉ።
የረመዳን ወር መልካምነትን የመለማመጃ እና በቀጣዮቹ ወራትም ይህ መልካምነት የሚታይበት መሆን አለበት ብለዋል።
ሌላው ታዳሚ ወጣት ፋሩቅ ሰኢድም በረመዳን ወራት ህዝበ ሙስሊሙ በርካታ በጎ ተግባራትን ሲያከናውን መቆዬቱን አስታውሷል።
አቅመ ደካሞችን ማገዝን ጨምሮ የታመሙትን መጠየቅ እና የተለያዩ መልካም ስራዎች ሲከናወኑበት የነበረ ወር መሆኑን ጠቁሟል።
ታዲያ እነዚህ መልካም ስራዎች በረመዳን ወር ብቻ ሳይሆን በሌሎቹም ወራቶች ሊደረግ የሚገባ ተግባር መሆኑን ገልጸዋል።
”በረመዳን ወር ያሳለፍነውን ህይወት በሌሎቹም ወራቶች ልንደግመው ይገባል” ያለው ደግሞ ሌላኛው አስተያየት ሰጭ ወጣት መሀመድ አሊ ነው።
የተራበን ማብላት፣ የተጠማን ማጠጣት፣ የታረዘን ማልበስ በሁሉም ጊዜያት ሊደረጉ የሚገባቸው መልካም ተግባራት መሆኑንም ተናግሯል።