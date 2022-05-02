ማህበረሰቡ በረመዳን ፆም ወቅት እርስ በርስ በመረዳዳት ያሳየውን በጎ ተግባር አጠናክሮ እንዲቀጥል ተጠየቀ

ጂግጅጋ ፤ ሚያዚያ 24/2014(ኢዜአ)ማህበረሰቡ በታላቁ የረመዳን የፆም ወቅት እርስ በእርስ በመደጋገፍና በመረዳዳት ያሳየውን በጎ ተግባር አጠናክሮ እንዲቀጥል ተጠየቀ።
የጅግጅጋ ከተማና አካባቢው የሚኖሩ የእስልምና እምነት ተከታዮች 1ሺህ 443ኛ የኢድ አል-ፈጥር በዓል ዛሬ በድምቀት ተከብሯል።
የእምነቱ ተከታዮች ከጥዋቱ አስራ ሁለት ሰዓት ጀምሮ በጂግጅጋ ስታድየም በመሰብሰብ ነው በዓሉን በተክብር፣ በዝክርና በሌሎችም ኃይማኖታዊ ስነ-ስርዓቶች ያከበሩት።
የሶማሌ ክልል እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ሊቀመንበር ሼክ አህመድ አቢ ባስተላለፉት መልዕክት፤ ህብረተሰቡ በዓሉን ሲያከብር በአብሮነትና አንድነት የተቸገሩ ወገኖችን በመርዳት ሊሆን እንደሚገባም አመልክተዋል።
የክልሉ ርዕሰ መስተደዳደር አቶ ሙስተፌ ሙሁመድ ኡመር የእንኳን አደረሳች መልእክት አስተላልፈዋል።
ማህበረሰቡ በታላቁ የረመዳን የፆም ወቅት እርስ በእርስ በመደጋገፍና በመረዳዳት ያሳየውን በጎ ተግባር አጠናክሮ እንዲቀጥል ጠይቀዋል።
በዓሉ በጂግጅጋ ስታድየም በሰላም መከበሩን የኢዜአ ሪፖርተር ከጂግጅጋ ዘግቧል።