አንድነታችንን አጠናክረን የአካባቢያንን ሰላም ነቅተን ለመጠበቅ ዝግጁ ነን–የደሴ ከተማ የእስልምና እምነት ተከታዮች

ደሴ ኢዜአ ሚያዚያ 24/2014 ዓ/ም ”በሀገር አፍራሾች ሴራ ሳንታለል ውስጣዊ አንድነታችንና ህብረታችን አጠናክረን የአካባቢያንን ሰላም ከመቸውም ጊዜ በላይ ነቅተን ለመጠበቅ ዝግጁ ነን” ሲሉ ደሴ ከተማ የእስልምና እምነት ተከታዮች ።
በደሴ ከተማ 1ሺህ 443ኛው የኢድ አልፈጥር በዓል በድማቅ ሥነሥርዓት ተከብሯል።
ከብዓሉ ተሳታፊዎች ለኢዜአ በሰጡት አስተያየት ‘በሀገር አፍራሾች ሴራ ሳንታለል ውስጣዊ አንድነታችንና ህብረታችን አጠናክረን የአካባቢያንን ሰላም ከመቸውም ጊዜ በላይ ነቅተን ለመጠበቅ ዝግጁ ነን” ብለዋል።
ከበዓሉ ተሳታፊዎች የእምነቱ ተከታዮች መካከል አቶ ሰይደ መሃመድ እንዳሉት የኢድ አልፈጥር በዓሉ ሲከበር አቅመ ደካሞችንና ተፈናቃዮችን በማገዝና በመርዳት ሊሆን ይገባል።
“በአሸባሪው ህወሓት ክፉኛ የወደመችውን ከተማችንን በጋራ መልሰን ማቋቋም ይኖርብናል” ሲሉም ነው በአፅኖት ያስገነዘቡት።
በሀገር አፍራሾች ሴራ ሳንታለሉ አንድነታቸውን አጠናክረውን የአካባቢያቸውን ሰላም ነቅተው ለመጠበቅም ዝግጁ መሆናቸውን ተናግረዋል።
ሌላዋ የበዓሉ ተሳታፊ ወጣት ረዋን መሃመድ በበኩሏ ኢትዮጵያ በጥቅመኛ ሀገር አፍራሾች ለአደጋ እንዳትጋለጥ ሁሉም ሀገራዊ ግዴታውን ሊወጣ ይገባል ብላለች።
በዓሉንም በመተጋገዝ፣ በመረዳዳትና በፍቅር በጋራ ማክበር ግዴታ መሆኑን ጠቅሳ፤ የአካባቢያውን ሰላም በጋራ በመጠበቅ የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት እናስቀጥላለን ብላለች።
ህዝበ ሙስሊሙ በዓሉን ሲያከብር አካባቢውን በመጠበቅ፣ አቅመ ደካሞችና ተፈናቃዮችን በማግዝ አንድነቱን በማጠናከር መሆን እንደሚገባ ያስገነዘቡት ደግሞ የደሴ ከተማ አስተዳደር ሕዝባዊ መጅሊስ ፕሬዚዳንት ሸህ እንድሪስ በሽር ናቸው።
በተከበረው ረመዳን ወር ስንሰራቸው የነበሩ በጎ ተግባሮችንም በማጠናከር ይህን አስቸጋሪ ወቅት በጋራ ማለፍም ይጠበቅብናል ሲሉ አሳስበዋል።
በተለይ በጎንደር ያጋጠመው ክስተት በሌሎች አካባቢዎችም እንዳይከሰት መንግሥትና ህዝብ በጋራ ጥንቃቄ ማድረግና አንድነትን ማጠናከር ያስፈልጋል።
ወንጀለኞችንም እየለዩ ለህግ በማቅረብ የህግ የበላይነት እንዲሰፍን መንግሥት ኃላፊነቱን መወጣት አንዳለበት አመልክተዋል።
የደሴ ከተማ አስተዳደር ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ አቶ ሳሙኤል ሞላልኝ በበኩላቸው በዓሉ በሰላም እዲከበር ከተማ አስተዳደሩ ከባለድርሻ አካላት ጋር ያደረገው ዝግጅት ስኬታማ ሆኗል ብለዋል።
ሙስሊሙ ማህበረሰብ በዓሉን በአደባባይ ያለምንም እንከን እንዲያከብር መደረጉን ጠቅሰው፤ የእምነቱ ተከታዮች በዓሉን ሲያከብሩም አንድነትን በመጠበቅ አቅመ ደካሞችን በማገዝና ሰላሙ በማስከበር ሊሆን እንደሚገባም አስገንዝበዋል፡፡
በረመዳን ወር ሲፈፀመ የነበረው በጎነት፣ ድጋፍ፣ መተጋገዝና መተዛዘንም በቀጣይ ጊዜያት ተጠናክሮ እንዲቀጥል ምክትል ከንቲባው አሳስበዋል፡፡
በዓሉ ሃይማኖታዊ ሥርዓቱን በጠበቀ አግባብ በሶላትና ስግደት በሰላም ተከብሮ መጠናቀቁን ኢዜአ ዘግቧል።