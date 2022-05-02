ሕዝበ ሙስሊሙ በረመዳን ወር ሲያከውናቸው የነበሩ መልካም ተግባራት ዓመቱን ሙሉ ተጠናክረው ሊቀጥሉ ይገባል

ድሬዳዋ ሚያዝያ 24/2014 (ኢዜአ) ሕዝበ ሙስሊሙ በረመዳን ወር ሲያከናውናቸው የነበሩት መልካም ተግባራት ዓመቱን ሙሉ በበለጠ ተጠናክረው መቀጠል እንደሚኖርባቸው የድሬደዋ እስልምና ከፍተኛ ምክር ቤት ፕሬዝዳት ሼህ መሐመድ አብደላ አስገነዘቡ።
በድሬደዋ ከተማ አስተዳደር 1ሺህ 443ኛው የኢድ አልፈጥር በዓል በስግደትና በኃይማኖታዊ አስተምሮ በደመቀ ሥነሥርዓት ተከብሯል።
የምክር ቤት ፕሬዝዳት ሼህ መሐመድ አብደላ በዚሁ ጊዜ ባስተላለፉት መልዕክት እንዳሉት ሕዝበ ሙስሊሙ በረመዳን ወር ሲያከውናቸው የነበሩት መልካም ተግባራት ዓመቱን ሙሉ ተጠናክረው መቀጠል አለባቸው።
በዓሉ የተቸገሩትን በመርዳት፣ የታረዙትን በማልበስ፣ የታመሙትን በመጠየቅ፣ ያዘኑትን በማጽናናት በአብሮነትና በአንድነት ማክበር እንደሚገባም አሳስበዋል።
የድሬደዋ የኡላማዎች ሰብሳቢ ሼኽ አሚን ኢብሮ በበኩላቸው የሙስሊሙ ማህበረሰብ በድሬደዋ የተቸገሩ ወገኖችን ብቻ ሳይሆን በተለያዩ አካባቢዎች በሰው ሰራሽና በተፈጥሮ አደጋ የተፈናቀሉትንም የመርዳትና የማቋቋም ኃላፊነታችንን ልንወጣ ይገባል ብለዋል።
የረመዳንን ፆምና የኢድ አልፈጥር በዓልን ለመበረዝና የሙስሊሙን ደስታ ለመንጠቅ የተሸረበው ሴራ በተባበረ መንገድ መክሸፉን ተናግረው” እነሆ የታሰበው ሣይሆን ኢድን በደስታ እያከበርን እንገኛለን ” ብለዋል።
ሙስሊሞችን ከክርስቲያኖች ጋር ለማጋጨት የሚጎነጎነው ፀረ ሕዝብና ኃይማኖት ሴራ መቼም ቢሆን እንደማይሳካ በአፅኖት ተናግረዋል።
ሙስሊሙ ማህበረሰብ የከተማውን ሰላምና ልማት የመጠበቅና ተሳትፎውን በማሳደግ ኃላፊነቱን ማንንም ሳይጠብቅ ዳር ያደርሳል ብለዋል።
በሙስሊሞች ላይ የተፈፀመው የሽብር ተግባርና ችግሩን ለማባባስ ወደ ድሬደዋ ለመጎተት የተኬደውን ርቀት በፅኑ አውግዘው በጎንደር ለተጎዱት ንፁሃን ወገኖች የፌደራልና የክልሉ መንግሥታት አፋጣኝ ፍትህ እንዲሰጡም ጠይቀዋል።
በበዓሉ የታደሙት የድሬዳዋ አስተዳደር ከንቲባ ከድር ጁሃር በዓሉ የሰላም፣ የፍቅር የመረዳዳትና የተቸገሩትን በመርዳት ማክበር የሙስሊም ማህበረሰብ ግዴታ መሆኑን አስገንዝዋል።
በተለይ በየአደባባዩና በየማዕከላቱ የተሰባሰቡና ለችግር የታጋለጡ አዛውንቶችን ማሰብ ይገባል ብለዋል።
ህዝበ ሙስሊሙ በሀገር ዘላቂ ሰላም፣ ልማትና ዕድገት እያበረከተ ያለውን አስተዋፅኦ በበለጠ አጠናክሮ እንዲቀጥልም ከንቲባ ከድር አሳስበዋል።
ኃይማኖትን ሽፋን በማድረግ የተፈፀሙ የሽብር ተግባራትን አውግዘው መንግሥት ይህን አስነዋሪ ድርጊት የፈጸሙትን ለህግ ለማቅረብ እያከናወናቸው ያሉ ተግባራት ተጠናክረው እንደሚቀጥሉም አረጋግጠዋል።
የበዓሉ ታዳሚዎች ለኢዜአ በሰጡት አስተያየት ሙስሊሞች በዓሉን የተቸገሩትን በመርዳት ከክርስቲያን ከጎረቤቶታቸው ጋር እንደ ወትሮው ሁሉ በደስታና በሀሴት እናከብራለን ብለዋል።
ወጣት ኃይመን ኢድሪስ በበኩሉ በዓሉን ከክርስቲያን ጓደኞቹ ጋር በተለመደው መንገድ እንደሚያከብር ተናግሯል።
አቶ ኢሊያስ አልይ በበኩላቸው ለበዓሉ መድመቅና ማማር ሰላም ወሳኝ መሆኑን የገልጸው፤ሙስሊሙ ማህበረሰብ ከክርስቲያን እህት ወንድሞቹ ጋር የአካባቢውን ሰላም በአስተማማኝ ሁኔታ የመጠበቁን ሥራ አጠናክሮ እንዲቀጥል አሳስበዋል።
ወጣት ቲርሳይ አማን በበኩሏ “ይህ በዓል ድሬደዋ ላይ የሙስሊሙ ብቻ ሳይሆን የክርስቲያን ጓደኞቼ ጭምር በመሆኑ የምናከብረው በጋራ ተሰባስበን ነው” ብላለች።
ወጣቷ አክላም ወጣቶች ለድሬደዋ ሰላም መረጋገጥ ኃላፊነታቸውን ለመወጣት እያደረጉት ያለውን ሁሉን አቀፍ ተሳትፎ አጠናክረው እንዲቀጥሉም መክራለች።
ሕዝበ ሙስሊሙ የኢድ መስገጃ ሜዳ ተሰባስቦ በስግደት፣ በፀሎትና በኃይማኖታዊ ክዋኔዎች የኢድ አልፈጥ በዓልን በደማቅ ሥነሥርዓት አክብሯል፤ ሲል ከስፍራው የዘገበው ኢዜአ ነው።