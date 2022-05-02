ህዝበ ሙስሊሙ በዓሉን ሲያከብር እስላማዊ ስነ ምግባርን በመጠበቅ የተቸገሩትን በመርዳት ሊሆን እንደሚገባ ተመለከተ

አዳማ፣ ጅማ፣ ጎባ ሚያዝያ 24/2014 (ኢዜአ) ህዝበ ሙስሊሙ የኢድ አልፈጥር በዓልን ሲያከብር እስላማዊ ስነ ምግባርን በመጠበቅ የተቸገሩትን በመርዳት ሊሆን እንደሚገባ ተመለከተ።
1ሺህ 443ኛው የኢድ አልፈጥር በዓል በኦሮሚያ ክልል ባሉ ከተሞችና የተለያዩ አከባቢዎች በድምቀት እየተከበረ ነው።
በአዳማ በድምቀት በተከበረው በዓል ላይ የከተማዋ የእስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ተወካይ ሼህ መሐሙድ አህመድ እንደገለጹት፤ ሙስሊሙ ህብረተሰብ በዓሉን በእስላማዊ ስነ ምግባር ማክበር አለበት።
መረዳዳት፣ መተጋገዝና የተቸገሩትን መርዳት ከህዝበ ሙስልሙ ይጠበቃል ብለዋል።
የሀገራችንን ሰላምና የህዝቦች አንድነት የማይዋጥላቸው አካላት በሚሸርቡት ሴራ እየተፈተነች ቢሆንም አሁን በፅናትና በመቻቻል አብሮነትን በማጠናከር በፈጣሪ ሃይል ሁሉንም በድል ትወጣለች ነው ያሉት ።
በተለይ በሰሞኑ በጎንደር የተከሰተው ግጭት ማንንም የማይወክል አስነዋሪ ተግባር መሆኑን አውስተው፤ አጥፊዎች ለህግ ቀርበው ተገቢውን ቅጣት እንዲያገኙ መንግስት በቁርጠኝነት መስራት አለበት ብለዋል ።
በጅማ ከተማ በተከበረው በዓል ላይ የከተማዋ የእስልምና ጉዳዮች ሰብሳቢና ነፈቲ መስጊድ አስጋጅ ሼህ መሐመድ አሚን ተማም ባስተላለፉት መልዕክት “ወጣቱ በዓሉን የሰለም ጠባቂና ጠበቃ በመሆን ማክበር አለበት” ብለዋል።
ህዝበ ሙስሊሙ በዓሉን በመተዛዘንና በመደጋገፍ ማክበር እንዳለባትም አመለክተዋል።
የጅማ ከተማ ከንቲባ አቶ ነጂብ አባ ራያ በበኩላቸው፤ ሁላችንም በተለመደው እስላማዊ ስነምግባር እንድናሳልፍ ሃላፊነት አለብን ብለዋል።
በዓሉን በሰላም እንድናሳልፍ የማይፈልግ ስለሚኖር በጥንቃቄና በሀላፊነት ስሜት እናክብር በማላት መልዕክት አስተላልፈዋል።
በተመሳሳይ በጎባ ከተማ ጎባ ስታዲየም እየተከበረ ባለው በዓል ላይ ለችግረኛ ቤተሰቦች የበዓል መዋያ ድጋፍ ተደርጓል።
የጎባ ከተማ እስምና ጉዳዮች ምክር ቤት ሰብሳቢ ሼህ መሐመድ ኢብራሂም ፤ህዝበ ሙስሊሙን እንኳን አደረሳችሁ በማለት በረመዳን ወር የነበረው መደጋገፍ ለሁል ጊዜውም እንዲቀጥል መልዕክት አስተላልፈዋል።