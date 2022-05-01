በደቡብ ክልል 1 ሺህ 580 የህግ ታራሚዎች በይቅርታ ተለቀቁ

ሀዋሳ ሚያዚያ 23/2014 (ኢዜአ) በደቡብ ክልል የኢድ አልፈጥር በዓልን ምክንያት በማድረግ 1 ሺህ 580 የህግ ታራሚዎች ዛሬ በይቅርታ ከእስር እንዲለቀቁ መደረጉን የክልሉ ፍትህ ቢሮ አስታወቀ።
የቢሮው ኃላፊ አቶ ሶፎንያስ ደስታ ዛሬ በሰጡት መግለጫ እንዳመለከቱት ጉዳያቸው ለክልሉ የይቅርታ ቦርድ ቀርቦ ከእስር እንዲለቀቁ የተወሰነላቸው በተለያዩ የወንጀል ድርጊቶች ተፈርዶባቸው ይቅርታ እንዲደረግላቸው የጠየቁ የህግ ታራሚዎች ናቸው።
በዚሁ መሠረት በክልሉ ከሚገኙ 15ቱም ማረሚያ ቤቶች ውሰጥ ለ1 ሺህ 502 ወንዶችና ለ78 ሴት የህግ ታራሚዎች ሙሉ ይቅርታ መደረጉን ገልጸዋል።
ለ13 የህግ ታራሚዎች ደግሞ ከእድሜ ልክ እስራት ወደ 25 ዓመት የእስር ቅናሽ ዝቅ የተደረገላቸው መሆኑን ነው ኃላፊው ያስታዋወቁት።
የይቅርታ መስፈርቱን አሟልተው የተገኙ ታራሚዎች ከዛሬ ጀምሮ በይቅርታ ተለቀው ወደ ህብረተሰቡ እንዲቀላቀሉ የክልሉ የይቅርታ ቦርድ ተገቢነቱን መርምሮ መወሰኑን አስታውቀዋል።
ይቅርታ የተደረገላቸው የህግ ታራሚዎች በሰሩት ወንጀል ከመፀፀታቸው ባለፈ ቢያንስ ሁለት ሶስተኛ የሚሆነውን የእስር ጊዜውን ያጠናቀቁ፣ በማረሚያ ቤት ቆይታቸው መልካም ስነ ምግባር ያሳዩ እንዲሁም ከበደሉት አካል ጋር እርቅ የፈጸሙና ካሳ መክፈላቸው የተረጋገጠ መሆኑን አውስተዋል።
በክልሉ መንግሥት ዛሬ ለታራሚዎች የተደረገው ይቅርታ በዓመት ሁለት ጊዜ ይቅርታ ለመስጠት የተያዘው እቅድ አካል መሆኑን አቶ ሶፎንያስ አመላክተዋል።
በይቅርታ የተለቀቁት የህግ ታራሚዎች የበደሉትን ህብረተሰብ ለመካስ ለሌላው አርአያ ሆነው መንቀሳቀስ እንዳለባቸው ጠቁመው ዳግም ወደ ጥፋት የሚመለሱ ከሆኑ ምህረቱ ተነስቶ የተፈረደባቸውን እስር እንዲያጠናቅቁ ዳግም እንደሚደረግ አስገንዝበዋል።
ይቅርታው በተለይም በሴቶች መብት ረገጣ የተፈጸመ ወንጀልን አይመለከትም ተብሏል።