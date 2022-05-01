ኅብረተሰቡ ለመቄዶኒያ በጎ አድራጎት ማኅበር ድጋፉን አጠናክሮ እንዲቀጥል ተጠየቀ

ሚያዝያ 23 ቀን 2014 (ኢዜአ) ኅብረተሰቡ ለመቄዶኒያ በጎ አድራጎት ማኅበር የሚያደርገውን ድጋፍ አጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት የአዲስ አበባ ከተማ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት አሳሰበ።
ከፍተኛ ምክር ቤቱ በመቄዶኒያ በጎ አድራጎት ማኅበር ለሚገኙ የእስልምና እምነት ተከታዮች ማፍጠሪያ የሚሆን የሠንጋና የቴምር ድጋፍ አድርጓል።
የምክር ቤቱ ምክትል ፕሬዘዳንት ሸህ አሊ መሃመድ “መርጃ ማዕከሉ የሚያደርገው እናት አባት ከሚያደርገው በላይ ነው” ብለዋል።
በመሆኑም ክርስቲያን ሙስሊም ሳይል ሁሉም ሰው ከመርጃ ማዕከሉ ጎን ሊቆም እንደሚገባ ተናግረዋል።
የአቅማችን በማድረግ ማኅበራዊ ሃላፊነታችን እንወጣ ሲሉ ጥሪ አቅርበዋል።
የማዕከሉ መሥራች አቶ ቢኒያም በለጠ መቄዶኒያ በጎ አድራጎት ማኅበር በወር ከ20 ሚሊዮን ብር በላይ ወጭ እንደሚያወጣ ተናግረዋል።
ማዕከሉ ያለምንም የውጭ ፈንድ የሚተዳደር በመሆኑ ሁሉም ወገን የአቅሙን ድጋፍ በማድረግ አጋርነቱን እንዲያሳይ ጥሪ አቅርበዋል።
በመጨረሻም አቶ ቢኒያም ድጋፍ ለደረጉና እያደረጉ ላሉ ድርጅቶችና ግለሰቦች ምስጋና አቅርበዋል።
መቄዶኒያ በጎ-አድራጎት ማኅበር በአሁኑ ወቅት ከ7 ሽህ በላይ ለሚሆኑ ሰዎች ድጋፍ እያደረገ ይገኛል