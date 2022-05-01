የኢድ አልፈጥር በዓል በሰላም እንዲከበር አስፈላጊው ዝግጅት ተደርጓል -ኮሚሽኑ

ሐረር ሚያዚያ 23 ቀን 2014 (ኢዜአ ) በሀረሪ ክልል የኢድ አልፈጥር በዓል በሰላም እንዲከበር አስፈላጊውን ዝግጅት ማድረጉን የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ።
የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ነስሪ ዘከርያ በሰጡት መግለጫ እንዳሉት በክልሉ 1ሺህ 443ኛው የኢድ አልፈጥር በዓል በሰላም እንዲከበር አስፈላጊው ዝግጅት ተደርጓል።
በተለይ ህዝበ ሙስሊሙ ያለምንም የጸጥታ ችግር በዓሉን እንዲያከብር ፖሊስ በክልሉ ከሚገኙ የተለያዩ የጸጥታ ሃይሎች ጋር ግብረ ሃይል አቋቁሞ ወደ ስራ መግባቱን አመልክተዋል።
የፖሊስ ተባባሪዎችም በየአካባቢያቸውና በዓሉ በሚከበርበት ስፍራ ከጸጥታ አካላት ጋር እንዲሰሩ መደረጉን አስታውቀዋል።
ምዕመናኑ ሶላት ወደሚያደርጉበት ስፍራ የትራፊክ መጨናነቅ እንዳያጋጥም ዋና ዋና መንገዶች ዝግ እንደሚሆኑና አማራጭ መንገዶች ደግሞ ለተሽከርካሪ ክፍት እንደሚደረጉ ተናግረዋል።
“ሰላም ወዳዱ የክልሉ ህዝብ በትላንትናው እለት በከተማው ሶላት የሚሰገድበትን ስፍራ የሁሉም የሃይማኖት አባቶችና የእምነቱ ተከታይዎች በጋራ ያጸዱበት ሁኔታ ህዝቡ ለሰላምና አብሮነት ያለውን እሴት የሚያሳይ ነው” ብለዋል።
ሆኖም በክልሉ አንድ አንድ ሰላም የማይፈልጉና ሃይማኖትን ሽፋን በማድረግ ግጭት ለማስነሳት የሚንቀሳቀሱ አካላት እንዳሉ የጠቆሙት ኮሚሽነር ነስሪ ይህ ዓይነት ድርጊት ሲያጋጥም ህብረተሰቡ ማጋለጥና ለፖሊስ ጥቆማ መስጠት እንደሚገባው አሳስበዋል።
ህብረተሰቡ ከጸጥታ ሃይሎች ጋር እያከናወነ የሚገኘውን ሰላም የማስከበር ስራ አጠናክሮ እንዲቀጥል ኮሚሽነር ነስሪ ጥሪ አቅርበዋል