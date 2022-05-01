የዓለም አቀፉ ቀይ መስቀል ኮሚቴ 20 የሰብአዊ እርዳታ የጫኑ ተሽከርካሪዎች ወደ ትግራይ ክልል መግባታቸውን ገለጸ

ሚያዝያ 23 ቀን 2014 (ኢዜአ) የዓለም አቀፉ ቀይ መስቀል ኮሚቴ “በጣም አስፈላጊ የሰብአዊ እርዳታ” የጫኑ 20 ተሽከርካሪዎች ትናንት መቀሌ መግባታቸውን አስታወቀ።
ከእ.አ.አ ጥር 2022 ጀምሮ በ54 የካርጎ በረራ የሕክምና ቁሳቁሶችን ጨምሮ ሌሎች ሰብአዊ ድጋፎችን ወደ ክልሉ ማጓጓዙን ገልጿል።
የዓለም አቀፉ ቀይ መስቀል ኮሚቴ የምግብ፣የእህል ዘሮች፣የሕክምና አቅርቦቶችንና የውሃ ማከሚያ ቁሳቁሶችን የያዙ 20 ተሽከርካሪዎች ትናንት መቀሌ መግባታቸውን አስታውቋል።
በየብስ የሰብአዊ እርዳታ ማጓጓዝ ከተጀመረ በኋላ ለሶስተኛ ጊዜ ያጓጓዘው ድጋፍ መሆኑንም ገልጿል።
የሕክምና አቅርቦቱ በትግራይ ክልል የመጀመሪያ ደረጃ የጤና አገልግሎት የሚሰጡ 13 የጤና ጣቢያዎች ለሚገኙ 65 ሺህ ታካሚዎች ለሶስት ወር እንዲሁም በአራት ሆስፒታሎች ለሚገኙ 6 ሺህ 600 የስኳር ሕሙማን ለአንድ ወር እንደሚያገለግል አመልክቷል።
በሽሬ፣ሰሜና እና ሽራሮ ሆስፒታሎች ለሚገኙ የጤና አገልግሎት ስራ አቅም እንደሚያሳድግ ነው የሰብአዊ እርዳታ ድርጅቱ የገለጸው።
የሰብአዊ እርዳታው የመጀመሪያ ደረጃ የጤና አገልግሎት የሚሰጡ 19 የጤና ማዕከላት 20 ሺህ ታካሚዎችን ጨምሮ የጤና ባለሙያዎችና ቤተሰቦቻቸውን ለአንድ ወር የሚያገለግል የምግብ ድጋፍ ያካተተ መሆኑንም አመልክቷል።
የዓለም አቀፉ ቀይ መስቀል ኮሚቴ ድጋፍ በመቀሌ፣አዲግራት፣ሽሬ፣አድዋና አክሱም ከተሞች የሚገኙ የውሃ መሰረተ ልማቶችን በመጠገንና በማከም በከተሞቹ የሚኖሩ ዜጎች የንጹህ ውሃ መጠጥ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ያስችላል ብሏል።
የውሃ መሰረተ ልማቶች መልሶ ግንባታ በአይደር ሆስፒታል በየቀኑ ሕክምናቸውን የሚከታተሉ 500 ዜጎች ንጹህ መጠጥ እንዲያገኙ ያደርጋል ያለው ኮሚቴው የሽሬ ሆስፒታል ሕንጻ ዳግም ስራ መጀመር በየቀኑ 100 ታካሚዎችን ተጠቃሚ እንደሚያደርግም አመልክቷል።
በድጋፉ አማካኝነት በትግራይ ክልል ገጠራማ አካባቢዎች የሚተከሉት የውሃ ፓምፖች 40 ሺህ ዜጎችን ተደራሽ እንደሚያደርግ ነው ድርጅቱ ያስታወቀው።
ከሕክምና እና የውሃ አቅርቦት ድጋፍ በተጨማሪ ለ15 ሺህ ዜጎች የሚያገለግሉ የቤት ውስጥ እቃዎችና 20 ሺህ አርሶ አደሮች የሚሰራጩ የእህል ዘሮች እንደተካተቱበትም አመልክቷል።
ሁሉም አካላት በጣም አስፈላጊ የሆኑ የሰብአዊ እርዳታዎች ወደ ትግራይ ክልል እንዲገቡ እያደረጉት ያለውን ትብብር ያደነቀው የሰብአዊ ድርጅቱ በመደበኛነት ድጋፎች እንዲደርሱ ማድረግ እንደሚያስፈልግ ገልጿል።
የዓለም አቀፉ ቀይ መስቀል ኮሚቴ ድጋፍ በትግራይ ክልል ከሚያደርገው በተጨማሪ በአማራና አፋር ክልሎች እንዲሁም በሶማሊያና ኦሮሚያ ክልል በድርቅ ለተጎዱ አካባቢዎች የሰብአዊ ድጋፍ እያቀረበ እንደሚገኝ አስታውቋል።
ከኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ጋር በመተባበር በሶማሌ፣አፋርና ኦሮሚያ ክልሎች ለሚገኙ 1 ነጥብ 6 ሚሊዮን እንስሳቶች ክትባት መስጠቱን አመልክቷል።
የመንግስት ኮምዩኒኬሽን አገልግሎት ኃላፊ ሚኒስትር (ዶ/ር) በያዝነው ሳምንት በሰጡት መግለጫ በትግራይ ክልል በአስቸጋሪ ሁኔታ ያሉ ዜጎችን ለመታደግ ሲባል የግጭት ማቆም ውሳኔ ካሳለፈበት ጊዜ ጀምሮ በየብስ ትራንስፖርት ብቻ በሶስት ዙር 145 እርዳታ ጫኝ ተሽከርካሪዎች በአፋር ክልል አብአላ በኩል የእርዳታ እህልና ነዳጅ መጓጓዛቸውን ገልጸዋል።
ወደ ትግራይ ክልል የሰብአዊ እርዳታ ጭነው የገቡ 1 ሺህ 99 ተሽከርካሪዎች አለመመለሳቸውን ተናግረዋል።
መንግስት የግጭት ማቆም ውሳኔ ካደረገ በኋላ ወደ ክልሉ ሰብአዊ ድጋፍ ለማድረስ ከገቡት 145 ተሽከርካሪዎች እስካሁን የተመለሱት ከ40 በታች ናቸው ብለዋል።
ወደ ትግራይ ክልል የሚደረገው እርዳታ ለሕዝቡ እየደረሰ መሆኑን ማረጋገጥ እንደሚያስፈልግም ነው ሚኒስትሩ በመግለጫቸው ያመለከቱት።