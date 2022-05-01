ህዝበ ሙስሊሙ የኢድ አል ፈጥር በዓልን ሲያከብር ፍቅርን፣ መተሳሰብንና አንድነትን በሚያጠናክር መልኩ ሊሆን ይገባል

ጋምቤላ ሚያዝያ 23/2014 (ኢዜአ) ህዝበ ሙስሊሙ የኢድ አል ፈጥር በዓልን ሲያከብር ፍቅርን፣ መተሳሰብንና አንድነትን በሚያጠናክር መልኩ ሊሆን እንደሚገባ የጋምቤላ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኡሞድ ኡጁሉ ገለጽ፡፡
ርዕሰ መስተዳድሩ ነገ የሚከበረውን 1ሺህ 443ኛው የኢድ አል ፈጥር በዓልን አስመልክተው ባስተላለፉት መልክት “ህዝበ ሙስሊሙ በዓልን ሲያከብር የተቸገሩትን በመርዳትና የአብሮነት እሴቶችን በሚያጎለብት መልኩ ሊሆን ይገባል” ብለዋል።
ህዝበ ሙስሊሙ በፆም ወራት ያሳየውን መተሳሰብና መደጋገፍ በበዓሉ ወቅትና በሌሎቹም ጊዜያት አጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባ ገልጸዋል።
ህዝበ ሙስሊሙ ከሌሎች የእምነት ተከታይ ወንድሞቹና እህቶቹ ጋር ያለውን የመከባበርና የመቻቻል እሴት ይበልጥ አጠናክሮ በማስቀጠል ረገድ ሁሉም የበኩሉን ኃላፊነት ሊወጣ እንደሚገባ አሳስበዋል።
“በዓሉ በክልሉ በሰላም እንዲከበር ህዝበ ሙስሊሙ ሚናውን ሊወጣ እንደሚገባ የጠቆሙት ርእሰ መስተዳደሩ የበዓሉን ድባብ የሚያውኩ ማንኛውም አይነት እንቅስቃሴዎች ሲኖሩ ለጸጥታ አካል በማሳወቅ በኩል ምዕመኑ ትብብር እንዲያደርግ ጠይቀዋል።
በአንዳንድ አካባቢዎች ሀይማኖትን ሽፋን በማድረግ ጽንፈኛ ቡድኖች የእምነቱ ወግና ሥርዓት ከሚፈቅደው ውጪ ምዕመናኑን ወደ ግጭት ለማስገባት የሚደረገውን እንቅስቃሴ ሁሉም ሊያወግዘው እንደሚገባ አስገንዝበዋል።
በመጨረሻም ነገ ለ1 ሺህ 443ኛው ጊዜ የሚከበረው የኢድ አል ፋጥር በዓል ለመላው የእስልምና እምነት ተከታዮች የሰላምና የጤና በዓል እንዲሆንላቸው መልካም ምኞታቸውን ገልጸዋል።