የኢድ አል-ፈጥር በዓልን ስናከብር አቅመ ደካሞችንና የተቸገሩ ወገኖችን በማገዝ ሊሆን ይገባል

ሚያዝያ 22 /2014 (ኢዜአ)ህዝበ ሙስሊሙ የኢድ አል-ፈጥር በዓልን ሲያከብር አቅመ ደካሞችንና የተቸገሩ ወገኖችን በማገዝ ሊሆን እንደሚገባ የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት አመለከተ፡፡
የምክር ቤቱ ፕሬዝዳንት ሼህ ሱልጣን አማን 1443ኛውን የኢድ አል-ፈጥር በዓልን አስመልክቶ ለመገናኛ ብዙሀን በሰጡት መግለጫ ለመላው የሙስሊም ማህበረሰብ የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት አስተላልፈዋል።
ህዝበ ሙስሊሙ በዓሉን ሲያከብር የተቸገሩ ወገኖችን እንዲሁም አቅም የሌላቸውን በማገዝ ሊሆን እንደሚገባ ገልጸዋል።
የምክር ቤቱ ምክትል ፕሬዝደንት ሼህ አሊ መሀመድ በበኩላቸው በዓሉ ፈጣሪን የምናመሰግንበትና የሰራናቸውን ስራዎች እንዲቀበለን የምንማጸንበት ነው ብለዋል።
ህዝበ ሙስሊሙ በረመዳን ወቅት በርካታ መልካም ስራዎችን ሲያከናውን መቆየቱን ገልጸው፤ ይህ መልካም ተግባር በረመዳን ወቅት ብቻ ሳይሆን ዘወትር ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት ገልጸዋል።
በተጨማሪ በዓሉ በሰላም እንዲከበር የበኩላቸውን ሚና እንዲወጡ ጥሪ አቅርበው፤ የበዓሉን ድባብ የሚያውኩ ማንኛውም አይነት እንቅስቃሴዎችን ለጸጥታ አካል በማሳወቅ ትብብር ሊያደርጉ እንደሚገባ ተናግረዋል፡፡