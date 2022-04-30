የመደጋገፍ እሴቶችን በማጎልበት አንድነታችንን እናጠናክራለን – የሐረሪ ክልል ሃይማኖት አባቶች

ሐረር፤ ሚያዚያ 22/2014(ኢዜአ) የመደጋገፍና የአብሮነት እሴቶቻቸውን በማጎልበት አንድነታቸውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉ በሐረሪ ክልል የሃይማኖት አባቶች ተናገሩ።
በክልሉ ለኢድ አልፈጥር በዓል የስግደት ሥነ -ሥርዓት የሚካሄድበት ሥፍራን የሃይማኖት አባቶችና ሌሎችም የህብረተሰብ ክፍሎች አጽድተዋል።
በሥራው የተሳተፉ የሃይማኖት አባቶች በሰጡት አስተያየት፤ የክልሉ እሴት የሆኑትን የመደጋገፍና አብሮነት እሴቶችን በማጎልበት አንድነታቸውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉ ተናግረዋል።
መላከ ገነት ቀሲስ ንጋቱ ደሳለኝ እንዳሉት፤ በክርስትና እምነት በሚከበረው የጥምቀት በዓል ላይ ሙስሊሙ ህብረተሰብ የማክበሪያ ሥፍረውን በየዓመቱ በማጽዳት ፍቅሩንና መደጋገፉን በተግባር በማሳየት ቀጥሏል።
የክርስትና እምነት ተከታዮችም እንዲሁ በኢድ አልፈጥርና ኢድ አልአደሃ በዓል ላይ በመገኘት የስግደት ሥፍራን እንደሚያጸዱ ተናግረዋል።
በሐረሪ ክልል ሙስሊምና ክርስቲያን በዓላትን በጋራ ማክበር ለረጅም ዘመናት የነበራቸው የአብሮነት እሴት መሆኑን ገልጸዋው ይህንን የመደጋገፍ እሴቶች ለማጠንከር የኢድ አልፈጥር የስግደት ሥነ -ሥርዓት የሚከበርበትን ሥፍራ ዛሬ ማጽዳታቸውን ተናግረዋል።
ባለፈው ሳምንት የክርስትና እምነት ተከታዮች በስታዲዮሙ በዓል ሲያከብሩ በጋራ ሆነን የጽዳት ዘመቻ አካሂደናል፤ ቀጥሎ የኢድ አልፈጥር በዓል ስለሚከበር ሁላችንም በጋራ አጽድተናል ያሉት ደግሞ ሀጂ መሃቡብ መሀመድ ናቸው።
ጽዳት ሲናከናወን ውስጣችንንም በማጽዳት የክልሉ እሴት የሆነውን የአብሮነትና የመደጋገፍ ባህል ማሳደግ ይገባል ነው ያሉት ሀጂ መሃቡብ።
ፓስተር መስፍን በየነ በበኩላቸው፤ ከፊት ለፊታችን በእስልምና እምነት ተከታዮች ዘንድ በታላቅ ድምቀት የሚከበረውን የኢድ አልፈጥር በዓልን ምክንያት በማድረግና ወንድማማችነታችንን ለማሳየት በጽዳት ዘመቻው ተሳትፈናል ብለዋል።
ፓስተር መስፍን፤ እጅ ለእጅ ተያይዘንና ተደጋግፈን የሚያጋጥሙ ችግሮችን በጋራ መፍታት ይገባናል ሲሉ ገልጸዋል።
የሐረሪ ክልል ሰላምና ጸጥታ አስተዳደር ቢሮ ሃላፊ አቶ ጥላሁን ዋደራ፤ በክልሉ የሚገኙ የሁሉም ሃይማኖት መሪዎችና የየእምነቱ ተከታዮች በራሳቸው ተነሳሽነት የበዓሉ ማክበሪያ ሥፍራ በማጽዳት የህዝቡን የአብሮነትና የመደጋገፍ እሴትን በጉልህ ያሳዩበት መሆኑን ተናግረዋል።
በክልሉ ያሉ ሁሉም የሃይማኖት ተከታዮች የጀመሩትን የአብሮነት፣የመቻቻልና የመከባበር ባህል አዳብረው ለቀጣዩ ትውልድም ማስተላለፍ እንዳለባቸው አመልክተዋል።
የጽዳት ሥራው የተከናወነው በሐረር የኢድ ሶላት በሚካሄድበት የኢማም አህመድ ስታዲዮም ውስጥ መሆኑን ሪፖርተራችን ከሥፍራው ዘግቧል።