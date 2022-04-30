የቆላማ አካባቢዎች የኑሮ ማሻሻያ ፕሮጀክት በጋምቤላ ክልል የልማት ፕሮጀክቶችን እያካሄደ ነው

ጋምቤላ፤ ሚያዝያ 22/2014(ኢዜአ) የቆላማ አካባቢዎች የኑሮ ማሻሻያ ፕሮጀክት በጋምቤላ ክልል በ470 ሚሊዮን ብር በጀት ከ45 በላይ የልማት ፕሮጀክቶችን እያካሄደ መሆኑን አስታወቀ።
ፕሮጀክቱ የዘጠኝ ወራት እቅድ ክንውን አፈፃፀሙን የጋምቤላ ክልልና የወረዳዎች የስራ ኃላፊዎች በተገኙበት በጋምቤላ ከተማ አስገምግሟል።
የፕሮጀክቱ አስተባባሪ ዶክተር ቤል ቢቾክ ፕሮጀክቶችን በዚሁ ጊዜ እንዳሉት ፕሮጀክቱ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ያላቸው ፕሮጀክቶች እየተከናወኑ ነው።
እንደ አስተባባሪው ማብራሪያ በክልሉ የልማት ፕሮጀክቶቹ በክልል በተመረጡ ስምንት ወረዳዎች በመካሄድ ላይ ይገኛሉ።
በወረዳዎቹ በመካሄድ ላይ ካሉ ፕሮጀክቶች መካከል የጤና፣ የትህምህርት፣ የመንገድ፣ የግብርና ተቋማት ግንባታ ፣የተፈጥሮ ሀብት ልማትና ጥበቃ ይገኙበቸዋል ብለዋል።
ፕሮጀክቶች ተጠናቀው ለአገልግሎት በሙሉ አቅማቸው ሲበቁ ከ75 ሺህ የሚበልጡ ነዋሪዎችን ተጠቃሚ እንደሚያደርጉም አስታውቀዋል።
አስተባባሪው እንዳሉት ፕሮጀከተ አምና በመጀመሪያ የትግበራ ምዕራፉ ከ350 ሚሊዮን ብር በላይ ባከናወናቸው 48 የልማት ፕሮጀክቶች ከ55 ሺህ በላይ ነዋሪዎች ተጠቃሚ መሆናቸውን ተናግረዋል ።
ፕሮጀክቱ እያከናወናቸው ላሉት ስራዎች ውጤታማነት የባለድርሻ አካላትን ትብብርና ድጋፍ እንዲጠናከር አስተባባሪው ጠይቀዋል።
የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድርና የከተማና መሰረተ ልማት ቢሮ ኃላፊ አቶ ቴንኩዌይ ጆክ ፕሮጀክቶች በተያዘላችው የጊዜ ሰሌዳ እንዲጠናቀቁና ለጥራታቸው ላይ ትኩረት እንዲሰጥ አሳስበዋል።
የጋምቤላ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኡሞድ ኡጁሉ በበኩለቸው የፕሮጀክቱ አፈፃፀም አበረታች መሆኑን ገልጸው ፕሮጀክቶቹ በተያዘላቸው የጊዜ ሰሌዳ ተጠናቀው ህብረተሰቡን ተጠቃሚ እንዲያደርጉ ዘርፎች በትብብርና በቅንጅት እንዲሰሩ አሳስበዋል።
የቆላማ አካባቢዎች የኑሮ ማሻሻያ ፕሮጀክት በክልሉ አምና የተጀመረ ሲሆን፤ በአምስት ዓመት ጊዜ ውስጥ ተጠናቆ ለኅብረተሰቡ አገልግሎት እንዲሰጥ ታስቦ እየተከናወነ ነው ተብሏል።
የቆላማ አካባቢዎች የኑሮ ማሻሻያ ፕሮጀክት በዓለም ባንክ የገንዘብ ድጋፍ በቆላና መስኖ ሚኒስቴር አስተባባሪነት ጋምቤላን ጨምሮ በስድስት ክልሎች በ100 ወረዳዎች እየተተገበረ መሆኑን መረጃዎች ያመለክታሉ።