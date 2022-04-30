የኢድ አል ፈጥር በዓልን የተቸገሩ ወገኖችን በመርዳት በአብሮነት ለማክበር ተዘጋጅተናል-የእምነቱ ተከታዮች

ሠመራ ሚያዝያ 22/2014/ኢዜአ/—በሠመራ-ሎግያ ከተማ የሚገኙ የእስልምና እምነት ተከታዮች እየተገባደደ ባለው የረመዳን ጾም የነበረውን የመተሳሰብና የመረዳዳት እሴት አጠናክረው የኢድ አል ፈጥር በዓልንም የተቸገሩ ወገኖችን በመርዳት በአብሮነት እንደሚያከብሩ ገለጹ፡፡
የእምነቱ ተከታዮች ለኢዜአ እንደገለጹት በመተሳሰብና በመረዳዳት ተጀምሮ በተገባደደው የረመዳን ጾም የነበረውን የአብሮነት እሴት አጠናክረው በዓሉን የተቸገሩ ወገኖችን በመርዳት በአንድነት ለማክበር ተዘጋጅተዋል።
ከሎግያ ነዋሪዎች መካከል ኡስታዝ አሊ አብዶ እንዳሉት በረመዳን ወር ለሀገራቸውና በችግር ውስጥ ለሚገኙ ወገኖች ሰላም በመጸለይና የኃይማኖቱ አስተምህሮ በሚያዘው መሰረት ሰናይ ተግባራትን በማከናወን እንዳሳለፉ ገልጸዋል።
እንዲሁም ከጓደኞቻቸው ጋር የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችን አስተባብረው ሃብት በማሰባሰብ ረመዳንን አቅመ-ደካሞችን በአስቤዛ በመደገፍና አብሮ በማፍጥር በጥሩ ሁኔታ እያሳለፉት እንደሆነ ተናግረዋል።
ኡስታዝ አሊ እንዳሉት በአካባቢያቸው አሳዳጊ የሌላቸዉ ህፃናትና ታዳጊዎችን የበዓል ልብስ በማልበስ በዓሉን በደስታ እንዲያሳልፉ የሚችሉትን እያዳረጉ ነው።
መልካም ስራ በረመዳን ብቻ የሚገደብ ስላልሆነ የመረዳዳት ባህላቸውን አጠናክረው በተለይ ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው ወገኖችንና አቅመ-ደካሞችን በመርዳት በዓሉን እነዚህ ወገኖች አብረዋቸው ተደስተው እንዲያሳልፉ በማድረግ ኃይማኖታዊ ግዴታቸውን እንደሚወጡ ገልጸዋል።
የሠመራ ነዋሪዋ ወይዘሮ ሃሊማ ኡትባን እንዳሉት ረመዳንን ከጎረቤታቸው ጋር በማፍጠር አብሮነታቸውን ይበልጥ ያጠናከሩበት ጊዜ ነበር።
በተለይም ወሩን አሸባሪው ህወሓት በከፈተው ጦርነት የተፈናቀሉና የተቸገሩ ወገኖችን በመርዳት፤ የተጣሉትን በማስታረቅ ፈጣሪ ለሀገራችንና ለህዝባችን ምህረቱን እንዲያወርድ ኃይማኖታዊ ግዴታን በመፈጸም እያገባደዱት መሆኑንም አብራርተዋል።
በዓሉንም በአቅራቢያቸው አሳዳጊ ለሌላቸው ሕፃናትና አቅመ ደካሞች ካላቸዉ በማካፈል እንዲሁም የታመሙ ወገኖችን በመጠየቅ ለማክበር መዘጋጀታቸዉን አስረድተዋል።
ከሠመራ ወጣቶች መካከል ከቢር ያሲን በበኩሉ ረመዳን ፆምን በአካባቢያችን በጎዳና ኢፍጣር ፕሮግራም በማዘጋጀት ከተፈናቃዮችና ከተቸገሩ ወገኖቹ ጋር በማፍጠር አንድነትና አብሮነትን በሚያጠናክር ሁኔታ ማሳለፉን ተናግሯል።
“በዓሉንም በዚሁ አግባብ ከራስ በላይ ለተቸገሩ ወገኖች በማሰብና ካለን በማካፈል ከእኛ ጋር እኩል ተደስተው እንዲውሉ በማድረግ ኃይማኖታዊ ኃላፊነታችንን እንወጣለን “ብለዋል።
የሎግያ ከተማ ነዋሪ ወይዘሮ አሚና መሀመድ እንደገለጹት ጾሙን ከጎረቤቶቻቸው ጋር እየተደጋገፉ በፍቅር ማሳለፋቸውን ገልጸዋል።
“ምንም የገቢ ምንጭ የሌለኝ ቢሆንም የአካባቢዉ ህብረተሰብ የአስቤዛ ድጋፍ እያደረገልኝ ሳልቸገር የረመዳን ወርን በጥሩ ሁኔታ ልጨርስ ተቃርቤያለሁ” ብለዋል።
በዓሉም ከጎረቤቶቻቸውና ከአካባቢዉ ማህበረሰብ ጋር በፍቅር እየተሳሰቡና እየተደጋገፉ በአብሮነት ለማሳለፍ መዘጋጀታቸውን ገልጸዋል።