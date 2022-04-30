አሜሪካ በኢትዮጵያ ሁለንተናዊ ሰላም እንዲመጣና በግጭት የተጎዱ ዜጎችን ለመደገፍ ቁርጠኛ ነች – አንቶኒ ብሊንከን

ሚያዚያ 22/2022/ኢዜአ/ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን በቢሯቸው በኩል በኢትዮጵያ ግጭቶችን ለማስቆም እየተካሄዱ የሚገኙ ተግባራዊ ስራዎችን በተመለከተ መግለጫ ሰጥተዋል።
አሸባሪው ህወሃት በፈጠረው ጦርነትና በወረራ በያዛቸው አካባቢዎች እንዲሁም በተለያዩ ግጭቶች የተነሳ ብዙሃን ለችግር መጋለጣቸውን ያስታወሰው መግለጫው ይህንን ችግር ለመቅረፍ በፌደራል መንግስትና በክልሎች የተወሰደውን እርምጃ አድንቋል።
በተለይም በትግራይና አፋር ክልሎች በችግር ውስጥ ለሚገኙ ዜጎች የሰብአዊ ድጋፎች እንዲደርሳቸው ለማስቻል የተከናወኑ ተግባራትን ያደነቁት ብሊንከን፤ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደንም ያልተቋረጠ አስቸኳይ የሰብአዊ ድጋፍ በግጭት ለተጎዱ ወገኖች እንደሚያስፈልግ መግለጻቸውን ተናግረዋል።
አሜሪካም በዚህ ሂደት ውስጥ ድጋፉን ለማድረግ ዝግጁ መሆኗን መግለጻቸውን ከሀገሪቱ ውጭ ጉዳይ ቢሮ የተገኘው መግለጫ ያመለክታል።
በሌላ በኩል በኢትዮጵያ ሁሉን አቀፍ ሰላም እንዲመጣ በጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ የተወሰዱ እርምጃዎችን ያደነቀው መግለጫው በትግራይ ክልል ነገሮችን ወደ ነበሩበት ለመመለስ ጥረቶች እንዲጠናከሩ ጠይቋል።
አንድነቷ፣ ሉዓላዊነቷና እድገቷ የተጠበቀች ኢትዮጵያን በመገንባት ሂደት ለሚከናወኑ ተግባራት አሜሪካ ድጋፏን ለማድረግ ቁርጠኛ መሆኗን መግለጫው አመልክቷል።