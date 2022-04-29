የህዝቦችን ለዘመናት የቆየ አብሮ የመኖር እሴት ለመሸርሸር የሚጥሩ አካላት ከድርጊታቸው ሊቆጠቡ ይገባል

ሚያዝያ 21 ቀን 2014 (ኢዜአ) የህዝቦችን ለዘመናት የቆየ አብሮ የመኖር እሴት ለመሸርሸር የሚጥሩ አካላት ከድርጊታቸው ሊቆጠቡ እንደሚገባ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ጃንጥራር አባይ አሳሰቡ።
ምክትል ከንቲባው ይህን ያሉት በአዲስ አበባ በተካሄደው ታላቅ የጎዳና ላይ ኢፍጣር መርሃ-ግብር ላይ ተገኝተው ባስተላለፉት መልዕክት ነው።
በመልዕክታቸውም በኢትዮጵያ በርካታ ሃይማኖቶች በመቻቻልና በመከባበር ለዘመናት አብረው መዝለቃቸውን ገልጸዋል።
ይህ ለዘመናት የቆየው አንድነት፣መተባበር እና መከባበርም መቼም ቢሆን በሴረኞች ከንቱ ድርጊት ሊፈርስ አይችልም ብለዋል።
በኢትዮጵያ ግጭት በማስነሳት ለዘመናት የቆየውን አብሮ የመኖር እሴት ለመሸርሸር የሚጥሩ አካላት ከእኩይ ድርጊታቸው እንዲቆጠቡም አሳስበዋል፡፡
በዚህ ድርጊት ላይ የሚሳተፉ አካላትን ተጠያቂ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን ገልጸው፤ህብረተሰቡ ከጸጥታ አካላት ጎን በመሆን ለአገር ሰላም እና አንድነት መትጋት እንዳለበት ጥሪ አቅርበዋል፡፡